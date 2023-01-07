7 янв 2023



Рассматривались ли другие музыканты в PANTERA?



Продюсер PANTERA Sterling Winfield будучи на Reckless Rock Radio 89.3 KNON FM сказал, что Zakk Wylde (OZZY OSBOURNE, BLACK LABEL SOCIETY) и Charlie Benante (ANTHRAX) "правильные и внимательные к деталям" музыканты, которые могут исполнить материал "со всем уважением":



«Я не могу представить никого лучше Zakk'a и Charlie, чтобы справиться с обязанностями Дайма и Винни. Я знаю каждого уже очень давно. И Charlie просто образцовый человек и невероятный барабанщик, он любил братьев так, что вы и представить не можете. И тоже самое могу сказать про Zakk'a.



Они не пытаются быть Даймом и Винни, ребята; они не пытаются быть ими. Это было бы неуважительно. Но они остаются собой и получают удовольствие. И я считаю, что вы тоже должны прийти на концерт и сделать также. Возьмите и просто посмотрите некоторые видео. Вы видели их на YouTube. Народ просто безумен, и я думаю, что вы многое упустите, если не придете посмотреть».



На вопрос о том, были ли в списке другие кандидаты на эти позиции, он ответил:



«У меня не было никаких сомнений в том, кто именно заменит Винни. [Это было] без вопросов. Были и другие гитаристы, имена которых называли. Я просто скажу, что это было бы не очень здорово, и, честно говоря, они бы и не справились. Мы все время возвращались к Zakk'y. И после нескольких попыток... Он знал Дайма лучше, чем знает его любой другой гитарист на планете. Это будут точные ноты и риффы Даймбэга Даррелла и все такое? Нет. Это же Zakk Wylde, идиоты. Это Zakk!»



Что касается возможности записи новой музыки реформированным составом PANTERA, Sterling ответил:



«Это не невозможно, это не кощунственно. Я бы сказал, что это вполне правдоподобно, это вполне возможно, но в данный момент я не знаю, что кто-то может заглянуть настолько далеко в будущее. Мировое турне расписано на два года, они будут заняты им. А говорить сейчас, может ли это произойти? Да».



На вопрос, будет ли он "не против", если Brown, Anselmo, Wylde и Benante сделают новую музыку вместе, он ответил:



«Всё зависит от обстоятельств. Опять же, все должно быть сделано правильно, как и все это; весь тур, который сейчас проходит, должен быть проведен правильно. И я не ощущаю себя комфортно — если бы это произошло, я бы не чувствовал себя комфортно, называя это PANTERA. Я не думаю, что это было бы правильно. Я скажу так. И я пока оставлю все как есть. [Но] этот состав может сделать очень крутую музыку. А музыка — это единственное, что имеет значение».







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