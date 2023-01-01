Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 225
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 56
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 35
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 34
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 27
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 22
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
*Новый альбом CATTLE DECAPITATION выйдет весной 19
*Умер Джефф Бек 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 225
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 56
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 35
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 34
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 27
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



17 янв 2023 : 		 Бывший вокалист PANTERA о том, что было, и о том, что есть

11 янв 2023 : 		 Гитарист MACHINE HEAD/DECAPITATED рад воссоединению PANTERA

10 янв 2023 : 		 PANTERA с дрона

10 янв 2023 : 		 Гитарист EYEHATEGOD рад возвращению PANTERA

7 янв 2023 : 		 Рассматривались ли другие музыканты в PANTERA?

3 янв 2023 : 		 MARK TREMONTI: «В PANTERA ни ногой!»

3 янв 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: ZAKK WYLDE идеален для PANTERA

31 дек 2022 : 		 CHARLIE BENANTE опубликовал подборку с выступления PANTERA

29 дек 2022 : 		 PANTERA: вид сзади от Rob'a

29 дек 2022 : 		 Басист SKID ROW — о концертах PANTERA: «Это замечательно»

28 дек 2022 : 		 Видео полного выступления PANTERA

27 дек 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления PANTERA

23 дек 2022 : 		 Drum-cam от PANTERA

22 дек 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE о реюнионе PANTERA

21 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

20 дек 2022 : 		 ROBB FLYNN — о PANTERA

20 дек 2022 : 		 PANTERA в 4К

19 дек 2022 : 		 Бывший фронтмен JUDAS PRIEST — о концертах PANTERA: «Это чествование, а не воссоединение»

19 дек 2022 : 		 Гитарист BRET'a MICHAELS'a: «Phil просто г...к!»

17 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

17 дек 2022 : 		 Басисту PANTERA хорошечно!

16 дек 2022 : 		 Видео с секретной репетиции PANTERA

15 дек 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX — о концертах PANTERA: «Это не было воссоединением»

15 дек 2022 : 		 PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных

14 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

13 дек 2022 : 		 Басист PANTERA: «Не хотел подставлять братушек!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший вокалист PANTERA о том, что было, и о том, что есть



zoom
Terry Glaze недавно поговорил с Eonmusic о прошлом и нынешнем PANTERA — небольшие выдержки доступны ниже.

О том, как встретился и братьями и была создана группа:

«Мы хотели играть с лучшим барабанщиком, которого могли найти, а лучшим барабанщиком в нашей школе был Винс Эббот. Так что мы собрались вместе, джемовали и пытались уговорить его играть с нами. Договорились, что мы возьмём его младшего брата Даррелла, который учился в средней школе. Нас не очень интересовал паренёк из средней школы, однако мы с неохотой согласились, и слава Богу. Нам повезло».

Далее он рассказал о своём желании увидеть переиздание ранних альбомов группы — "Metal Magic" 1983 года, "Projects In The Jungle" 1984 года и "I Am The Night" 1985 года:

«Я полагаю, что это было бы замечательно для всех — услышать больше Даррелла, и именно так я к этому отношусь. Это было бы потрясающе. Можно было бы сделать большую коробку со всем, и это было бы просто здорово.

Вы можете найти их по всей планете. Я купил копии дисков, которые были изданы, но не являются легальными — это бутлеги — однако, как сами понимаете, это единственный способ получить всё это сейчас».

Когда Eonmusic отметил, что басист PANTERA Rex Brown в интервью сайту в 2021 году сказал, что братья «были решительно против» переиздания ранних альбомов, Terry возразил:

«Что касается того, как относились к группе братья, что они чувствовали, то это всплывает и по сей день, не так ли? Так что, знаете, люди меняют своё мнение, и случаются деловые перспективы, и что тогда делать?»

Когда его спросили о том, что он думает о нынешнем туре PANTERA, он ответил:

«Я чувствую себя примерно так же, как и VAN HALEN, — для меня не может быть настоящий VAN HALEN без Эдди Ван Халена, а Alex жив. Представьте, если Эдди и Alex уйдут, и тогда это будет VAN HALEN. Это просто тяжело для нас, стариков.

Но знаешь, чувак, больше возможностей для всех, чтобы радоваться музыке, собираться вместе и общаться. Я в особенности думаю обо всех молодых людях, которые никогда не видели группу, а теперь у них есть возможность наконец-то сходить куда-нибудь и насладиться этими песнями. Это очень много значит для таких людей, и эта музыка очень много значит для многих людей по всей планете. Так что они могут наслаждаться музыкой. Всё, что заставляет людей собираться, жить вместе ради рок-н-ролла, — это здорово!»




Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 524

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом