Бывший вокалист PANTERA о том, что было, и о том, что есть



Terry Glaze недавно поговорил с Eonmusic о прошлом и нынешнем PANTERA — небольшие выдержки доступны ниже.



О том, как встретился и братьями и была создана группа:



«Мы хотели играть с лучшим барабанщиком, которого могли найти, а лучшим барабанщиком в нашей школе был Винс Эббот. Так что мы собрались вместе, джемовали и пытались уговорить его играть с нами. Договорились, что мы возьмём его младшего брата Даррелла, который учился в средней школе. Нас не очень интересовал паренёк из средней школы, однако мы с неохотой согласились, и слава Богу. Нам повезло».



Далее он рассказал о своём желании увидеть переиздание ранних альбомов группы — "Metal Magic" 1983 года, "Projects In The Jungle" 1984 года и "I Am The Night" 1985 года:



«Я полагаю, что это было бы замечательно для всех — услышать больше Даррелла, и именно так я к этому отношусь. Это было бы потрясающе. Можно было бы сделать большую коробку со всем, и это было бы просто здорово.



Вы можете найти их по всей планете. Я купил копии дисков, которые были изданы, но не являются легальными — это бутлеги — однако, как сами понимаете, это единственный способ получить всё это сейчас».



Когда Eonmusic отметил, что басист PANTERA Rex Brown в интервью сайту в 2021 году сказал, что братья «были решительно против» переиздания ранних альбомов, Terry возразил:



«Что касается того, как относились к группе братья, что они чувствовали, то это всплывает и по сей день, не так ли? Так что, знаете, люди меняют своё мнение, и случаются деловые перспективы, и что тогда делать?»



Когда его спросили о том, что он думает о нынешнем туре PANTERA, он ответил:



«Я чувствую себя примерно так же, как и VAN HALEN, — для меня не может быть настоящий VAN HALEN без Эдди Ван Халена, а Alex жив. Представьте, если Эдди и Alex уйдут, и тогда это будет VAN HALEN. Это просто тяжело для нас, стариков.



Но знаешь, чувак, больше возможностей для всех, чтобы радоваться музыке, собираться вместе и общаться. Я в особенности думаю обо всех молодых людях, которые никогда не видели группу, а теперь у них есть возможность наконец-то сходить куда-нибудь и насладиться этими песнями. Это очень много значит для таких людей, и эта музыка очень много значит для многих людей по всей планете. Так что они могут наслаждаться музыкой. Всё, что заставляет людей собираться, жить вместе ради рок-н-ролла, — это здорово!»







