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Pantera

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10 сен 2020 : 		 Детали переиздания PANTERA

28 июл 2020 : 		 Переиздание PANTERA выйдет осенью

27 июл 2020 : 		 PANTERA отмечает юбилей

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2 дек 2019 : 		 JASON MOMOA исполняет PANTERA

29 окт 2019 : 		 ZAKK WYLDE по-прежнему готов к реюниону PANTERA

24 сен 2019 : 		 PHILIP ANSELMO о возможном реюнионе PANTERA

4 июн 2019 : 		 Репортаж с могилы Винни Пола

26 мар 2019 : 		 Имя в виде логотипа PANTERA

26 янв 2019 : 		 DAVE GROHL, COREY TAYLOR, REX BROWN, SCOTT IAN исполнили хит PANTERA

22 дек 2018 : 		 KILL DEVIL HILL, FIREBALL MINISTRY выступят на концерте памяти гитариста PANTERA

19 ноя 2018 : 		 PHILIP ANSELMO почтил память Даймбэга и Винни Пола

10 окт 2018 : 		 PHILIP ANSELMO и PHIL RIND исполнили песню PANTERA

28 авг 2018 : 		 Официальная причина смерти Винни Пола

15 авг 2018 : 		 Визит на могилу музыкантов PANTERA

17 июл 2018 : 		 DISTURBED исполнили песню PANTERA
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Детали переиздания PANTERA



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Тридцатого октября состоится выпуск юбилейной версии последнего студийного альбома PANTERA, "Reinventing The Steel", получивший название "Reinventing The Steel: 20th Anniversary Edition" и доступной на тройном диске с массой бонус-материалов. Ремастеринг альбома проводил Terry Date, а результаты его работы ("Revolution Is My Name", "Death Rattle", "We'll Grind That Axe For A Long Time") можно услышать прямо сейчас. Кроме того, альбом будет выпущен в виде двойного винила (новый микс на одном и восемь бонусов на втором серебряном винилах) тиражом в пять тысяч копий восьмого января.

Disc One: New Terry Date Mix

01. Hellbound

02. Goddamn Electric

03. Yesterday Don't Mean Shit

04. You've Got To Belong To It

05. Revolution Is My Name

06. Death Rattle

07. We'll Grind That Axe for a Long Time

08. Uplift

09. It Makes Them Disappear

10. I'll Cast a Shadow

Disc Two: Original Album Remastered

01. Hellbound

02. Goddamn Electric

03. Yesterday Don't Mean Shit

04. You've Got To Belong To It

05. Revolution Is My Name

06. Death Rattle

07. We'll Grind That Axe for a Long Time

08. Uplift

09. It Makes Them Disappear

10. I'll Cast a Shadow

Bonus Tracks

11. Goddamn Electric – Radio Mix

12. Revolution Is My Name – Radio Edit

13. I'll Cast A Shadow – Radio Edit

14. Goddamn Electric – Radio Edit

Disc Three: Bonus Tracks

Non-Album Tracks & Covers

01. Avoid The Light

02. Immortally Insane

03. Cat Scratch Fever

04. Hole in the Sky

05. Electric Funeral

Instrumental Rough Mixes

06. Hellbound *

07. Goddamn Electric *

08. Yesterday Don't Mean Shit *

09. You've Got To Belong To It *

10. Revolution Is My Name *

11. Death Rattle *

12. We'll Grind That Axe for a Long Time *

13. Uplift *

14. It Makes Them Disappear *

15. I'll Cast a Shadow *

"Reinventing The Steel: 20th Anniversary Edition" 2LP track listing:

LP One: New Terry Date Mix

Side One

01. Hellbound

02. Goddamn Electric

03. Yesterday Don't Mean Shit

04. You've Got To Belong To It

05. Revolution Is My Name

Side Two

01. Death Rattle

02. We'll Grind That Axe for a Long Time

03. Uplift

04. It Makes Them Disappear

05. I'll Cast a Shadow

LP Two: Bonus Tracks

Side One

01. Avoid the Light

02. Immortally Insane

03. Cat Scratch Fever

04. Hole In The Sky

Side Two

01. Electric Funeral

02. Goddamn Electric – Radio Mix

03. Revolution Is My Name – Radio Edit

04. I'll Cast a Shadow – Radio Edit

* previously unreleased

PANTERA: 'Reinventing The Steel' Expanded 20th-Anniversary Reissue Details Revealed
















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