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Pantera

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CHARLIE BENANTE: «Готовился к PANTERA месяцами»



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CHARLIE BENANTE в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, сколько времени потребовалось на подготовку к выступлениям PANTERA:

«Я знаю эти песни, и, конечно, я любил эти песни на протяжении многих лет. Я знал композиции, но, возможно, в некоторых из них я не был знаком с мелкими деталями, такими как барабанные партии. Так что я реально начал препарировать каждую песню и подходить к ней с этой точки зрения. Я видел, как Винни играл эти песни множество раз, но иногда, когда вы записываете композицию, а затем начинаете играть ее вживую, она начинает приобретать другой смысл - она становится чем-то другим, когда вы играете ее вживую. Так что иногда они могли несколько ускорить ее. Поэтому я пытался довести эти темы до такого состояния, чтобы они были почти на уровне среднего — где-то как студийная версия, а где-то как живая версия. Потому что когда ты играешь вживую, адреналин бьет ключом. Ты — человек, и мы не играем под клик или что-то в этом роде. Поэтому я постоянно хотел сохранить этот грув, ведь Rex [Brown, басист PANTERA] и я, мы смотрим друг на друга, чувствуем и устанавливаем между собой связь. И связь, которая была у него с Винни, - это та же связь, которую я хочу установить с ним.

Так что, отвечая на вопрос, мне потребовалось несколько месяцев, чтобы научиться играть каждую песню так, как мы играем ее сейчас. И с каждым разом, когда мы играем, это будет становиться все лучше и лучше. Или, по крайней мере, я надеюсь, что так и будет.

На первом концерте [на мексиканском фестивале Hell & Heaven Metal Fest 2 декабря] было слишком много эмоций, но я должен был сосредоточиться на песнях и шоу и не позволять чувствам брать верх над ситуацией».




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