14 сен 2023



Участники MASTODON и LAMB OF GOD присоединились на сцене к PANTERA



Участники MASTODON и LAMB OF GOD присоединились на сцене к PANTERA в рамках выступления 12 сентября в Ameris Bank Amphitheatre, Alpharetta, Georgia, и исполнили "Walk" — видео доступно ниже.







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