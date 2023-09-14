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Pantera

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|||| 14 сен 2023

Участники MASTODON и LAMB OF GOD присоединились на сцене к PANTERA



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Участники MASTODON и LAMB OF GOD присоединились на сцене к PANTERA в рамках выступления 12 сентября в Ameris Bank Amphitheatre, Alpharetta, Georgia, и исполнили "Walk" — видео доступно ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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14 сен 2023
gravitgroove
Мастодоны одного поля ягода с Пантера, хоть и прогрессивщики, но деревенский / фермерский колорит у ребят, а вот Ягнята. ..Хз, я никогда не понимал кайф от их музыки. Они абсолютно ничем не выделяются, ни звуком каким-то взрывным, ни материалом. Только что их фронтмен - убийца.
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15 сен 2023
grgr
одной поле ягода - это что? Развелось сука дебилов безграмотных.
15 сен 2023
gravitgroove
grgr, специально для тебя, чудище безобразное, печатую с мобилки. Исправил, возрадуйся.

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