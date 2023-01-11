11 янв 2023



Гитарист MACHINE HEAD/DECAPITATED рад воссоединению PANTERA



Wacław "Vogg" Kiełtyka (MACHINE HEAD, DECAPITATED) в рамках недавней беседы ответил на вопрос, что он думает насчёт ренюниона PANTERA:



«В наши дни немного опасно высказывать своё мнение по этому поводу.



Я рад этому воссоединению, если честно. Я бы пошёл на концерт, чтобы увидеть, как они играют.



Многие говорят, что звучание будет не таким, как раньше. Конечно, это не будет звучать так же, потому что это не Даймбэг и не Винни Пол.



Иногда я немного задумываюсь, стоит ли называть это PANTERA или им стоит придумать что-нибудь вроде COWBOYS FROM HELL. Я не знаю. Я всё ещё в некотором замешательстве по этому поводу. Но знаете что? В конце концов я рад произошедшему, потому что эта музыка и наследие Даймбэга должны быть сохранены для следующих поколений. И эти ребята продолжат с Zakk'ом, который, вероятно, самый подходящий человек после Даймбэга на это место. Если это будет делать Zakk, если это будет делать Charlie, я с этим согласен. Если эти ребята хотят это сделать — хорошо. Пусть делают. Посмотрим, что получится. Давайте пойдём посмотрим на них вживую и послушаем, как они играют.



Конечно, я буду рад услышать эти песни вживую. Я буду радоваться этой музыке, потому что у меня никогда не было возможности увидеть PANTERA вживую. Я чуть было не увидел PANTERA и чуть не сыграл с ними, с DECAPITATED, на шоу в Польше. Был анонс тура "Tattoo The Planet" со SLAYER, STATIC-X и PANTERA, и мы должны были стать местной поддержкой для польского шоу. Оно так и не состоялось из-за 11 сентября.



Люди жалуются: "Всё это только ради денег. А Phil хочет участвовать в этом ради денег", Конечно-конечно. Иногда люди не понимают, что музыкантам нужно есть. А ещё Phil и Rex были важной частью PANTERA.



Это не соревнование, чтобы заменить Даймбэга и Винни Пола, потому что никто и никогда не сделает этого снова. Ни у кого не будет такого же грува, какой был у этих ребят. У этих ребят, на мой взгляд, был лучший грув в металле за всю историю. Так что это не соревнование по замене и попыткам создать такой же звук. Дело не в этом. Речь идёт о том, чтобы исполнять эту потрясающую музыку вживую и дать людям... вернуть эту радость, эту потрясающую музыку на сцену, на фестивали, и сделать людей счастливыми, сделать это возможным, чтобы люди снова наслаждались этой музыкой. Даже если я не на сто процентов уверен и не в восторге от всего этого, я скорее за то, чтобы это произошло. Типа, давайте же сделаем это. Я скрещу за ребят пальцы».







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