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Pantera

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15 дек 2022 : 		 PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных

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|||| 11 янв 2023

Гитарист MACHINE HEAD/DECAPITATED рад воссоединению PANTERA



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Wacław "Vogg" Kiełtyka (MACHINE HEAD, DECAPITATED) в рамках недавней беседы ответил на вопрос, что он думает насчёт ренюниона PANTERA:

«В наши дни немного опасно высказывать своё мнение по этому поводу.

Я рад этому воссоединению, если честно. Я бы пошёл на концерт, чтобы увидеть, как они играют.

Многие говорят, что звучание будет не таким, как раньше. Конечно, это не будет звучать так же, потому что это не Даймбэг и не Винни Пол.

Иногда я немного задумываюсь, стоит ли называть это PANTERA или им стоит придумать что-нибудь вроде COWBOYS FROM HELL. Я не знаю. Я всё ещё в некотором замешательстве по этому поводу. Но знаете что? В конце концов я рад произошедшему, потому что эта музыка и наследие Даймбэга должны быть сохранены для следующих поколений. И эти ребята продолжат с Zakk'ом, который, вероятно, самый подходящий человек после Даймбэга на это место. Если это будет делать Zakk, если это будет делать Charlie, я с этим согласен. Если эти ребята хотят это сделать — хорошо. Пусть делают. Посмотрим, что получится. Давайте пойдём посмотрим на них вживую и послушаем, как они играют.

Конечно, я буду рад услышать эти песни вживую. Я буду радоваться этой музыке, потому что у меня никогда не было возможности увидеть PANTERA вживую. Я чуть было не увидел PANTERA и чуть не сыграл с ними, с DECAPITATED, на шоу в Польше. Был анонс тура "Tattoo The Planet" со SLAYER, STATIC-X и PANTERA, и мы должны были стать местной поддержкой для польского шоу. Оно так и не состоялось из-за 11 сентября.

Люди жалуются: "Всё это только ради денег. А Phil хочет участвовать в этом ради денег", Конечно-конечно. Иногда люди не понимают, что музыкантам нужно есть. А ещё Phil и Rex были важной частью PANTERA.

Это не соревнование, чтобы заменить Даймбэга и Винни Пола, потому что никто и никогда не сделает этого снова. Ни у кого не будет такого же грува, какой был у этих ребят. У этих ребят, на мой взгляд, был лучший грув в металле за всю историю. Так что это не соревнование по замене и попыткам создать такой же звук. Дело не в этом. Речь идёт о том, чтобы исполнять эту потрясающую музыку вживую и дать людям... вернуть эту радость, эту потрясающую музыку на сцену, на фестивали, и сделать людей счастливыми, сделать это возможным, чтобы люди снова наслаждались этой музыкой. Даже если я не на сто процентов уверен и не в восторге от всего этого, я скорее за то, чтобы это произошло. Типа, давайте же сделаем это. Я скрещу за ребят пальцы».




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11 янв 2023
Red One
***Речь идёт о том, чтобы исполнять эту потрясающую музыку вживую и дать людям... вернуть эту радость, эту потрясающую музыку на сцену, на фестивали, и сделать людей счастливыми, сделать это возможным, чтобы люди снова наслаждались этой музыкой"""

Где ты был восимь лет, когда Фил с Нелегалами играл полный сет песен PANTERA на всех фестах? Там даже Рекс иногда появлялся на сцене, даже чаще, чем сейчас. Видимо, наследники брэнда на тот момент ещё не так проголодались.
Like!1
11 янв 2023
A
Aiming High
Red One, пять баллов! Ну ты,понел)
11 янв 2023
gravitgroove
Все верно, музыкантам надо жрать, поэтому конкретно он переметнулся из своей скромной шляхтской таверны в американскую придорожную закусочную, где давно испортилось меню и подают все переслащенное.
11 янв 2023
n
nokt
такое ощущение что darksid-у прям проплатили пиар "воссоединение" Pantera, где в контракте прям вот так "- минимум через день новость о Pantera и мнения всех на этот счёт от музыкантов всех мастей, до уборщиц стадионов и студий где коллектив был хоть раз, а иначе хрен вам а не бабки!" :)))

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