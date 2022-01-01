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*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
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Pantera

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Фронтмен SLIPKNOT — о концертах PANTERA: «Давайте дадим им шанс»



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Фронтмен SLIPKNOT Corey Taylor выразил своё отношение к мировому турне под вывеской PANTERA в программе SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk":

«Я знаю всех музыкантов в [нынешней группе PANTERA], я знал всех в предыдущей группе. Так что это интересно. Я знаю, что об этом много спорят. Я хочу сказать, что очень хочу увидеть эти песни в живом исполнении. Я рад видеть, что это делается с уважением.

Признает ли это кто-нибудь или нет, будь то фанаты в интернете или ещё кто, речь идёт о двух парнях [Charlie и Zakk'e], которые не только знали братьев много лет назад, они знали их ещё до того, как PANTERA стала существовать. Они дружили с этими парнями с тех пор, когда PANTERA ещё играла в клубах, и они ходили и тусовались с ними, когда эти группы выступали в Далласе; они ходили и тусовались с этими парнями. И вот, когда PANTERA стала масштабной, они гастролируют со своими друзьями.
На эти позиции невозможно найти лучшего барабанщика, чем Чарли, и лучшего гитариста, чем Zakk. Сработает ли это? Я не знаю. Но говорить, что это неправильно, должен кто угодно, кроме Phil'a и Rex'a, потому что эти ребята были в группе. Так что давайте просто дадим им шанс и посмотрим, что из этого выйдет».




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