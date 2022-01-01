Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 18
*DAVID ELLEFSON в DIETH 17
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 14
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
*ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA 9
*Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA 8
*Новое видео ARCH ENEMY 8
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 8
*Новое видео AVANTASIA 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 18
*DAVID ELLEFSON в DIETH 17
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 14
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



18 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Для меня честь быть частью PANTERA 2023»

17 июл 2022 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA

15 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA

14 июл 2022 : 		 CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023?

4 апр 2022 : 		 Новое пиво от PANTERA

28 фев 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о любимом альбоме PANTERA

25 фев 2022 : 		 Вышли комиксы PANTERA

21 фев 2022 : 		 PHILIP ANSELMO — о песне PANTERA "Mouth For War"

22 дек 2021 : 		 SAMMY HAGAR: «Меня звали в PANTERA»

8 дек 2021 : 		 Клуб, где был убит гитарист PANTERA, разрушен

24 авг 2021 : 		 Директор DEAN GUITARS обвиняет Риту Хейни в клевете

24 авг 2021 : 		 Умер дизайнер гитар Даймбэга

24 авг 2021 : 		 Представитель DEAN GUITARS ответил на обвинения со стороны родственников гитариста PANTERA

24 авг 2021 : 		 Наследники гитариста PANTERA против DEAN GUITARS

20 июл 2021 : 		 PANTERA и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

9 мар 2021 : 		 Музыканты BARONESS, CODE ORANGE и CONVERGE исполняют PANTERA

10 фев 2021 : 		 REX BROWN: «Переиздания ранней PANTERA? Ну...»

9 фев 2021 : 		 REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»

2 янв 2021 : 		 KATANA CARTEL почтили память гитариста PANTERA

25 ноя 2020 : 		 3D-фигурка от PANTERA

20 ноя 2020 : 		 PANTERA и TEXAS ALE PROJECT выпустят пиво

23 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

13 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

7 окт 2020 : 		 Будут ли переизданы ранние пластинки PANTERA?

28 сен 2020 : 		 PANTERA могут выпустить пиво

10 сен 2020 : 		 Детали переиздания PANTERA
Показать далее
| - |

|||| 18 июл 2022

ZAKK WYLDE: «Для меня честь быть частью PANTERA 2023»



zoom
ZAKK WYLDE так прокомментировал свое участие в PANTERA 2023

«Когда Винни был еще жив, когда ребята обсуждали такой проект, на что я всегда говорил им: "Конечно, я бы это сделал... Если меня спросили, то почему бы мне этого не сделать? Я собираюсь почтить память Дайма". Это схоже с тем, как если бы Noel Redding и Mitch Mitchell спросили у Eric'a Clapton'a, не мог бы он выйти и почтить память Джими [Хендрикса], и тогда Eric будет играть вещи Джими и петь песни Джими, и они выйдут как 'Jimi Hendrix celebration'. И он собирается почтить память своего приятеля и исполнить его песни. Я думаю, это прекрасная вещь. Это как когда мы проводим "Dimebash" — это празднование величия Дайма. Это чествование PANTERA — вот что это такое... Вы празднуете величие Винни и Дайма, вы прославляете все вершины, которые PANTERA покорила и сокрушила».

Он поспешил повторить, что предстоящий тур PANTERA будет не чем иным, как данью уважения музыке, созданной классическим составом группы.

«Очевидно, что это не PANTERA. PANTERA — это те четыре парня — Phil, Rex, Дайм и Винни. Но это похоже на то, как когда [LED] ZEPPELIN вышли на сцену с Jason'ом Bonham'ом — это было феноменально. Я сказал об этом Jason'у, и я просто сказал ему: "Чувак, ты сделал это, чувак". Это здорово — просто услышать, как они снова играют эту музыку.

Для меня большая честь быть частью этого проекта».




Like!+6Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 390

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом