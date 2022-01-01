18 июл 2022



ZAKK WYLDE: «Для меня честь быть частью PANTERA 2023»



ZAKK WYLDE так прокомментировал свое участие в PANTERA 2023



«Когда Винни был еще жив, когда ребята обсуждали такой проект, на что я всегда говорил им: "Конечно, я бы это сделал... Если меня спросили, то почему бы мне этого не сделать? Я собираюсь почтить память Дайма". Это схоже с тем, как если бы Noel Redding и Mitch Mitchell спросили у Eric'a Clapton'a, не мог бы он выйти и почтить память Джими [Хендрикса], и тогда Eric будет играть вещи Джими и петь песни Джими, и они выйдут как 'Jimi Hendrix celebration'. И он собирается почтить память своего приятеля и исполнить его песни. Я думаю, это прекрасная вещь. Это как когда мы проводим "Dimebash" — это празднование величия Дайма. Это чествование PANTERA — вот что это такое... Вы празднуете величие Винни и Дайма, вы прославляете все вершины, которые PANTERA покорила и сокрушила».



Он поспешил повторить, что предстоящий тур PANTERA будет не чем иным, как данью уважения музыке, созданной классическим составом группы.



«Очевидно, что это не PANTERA. PANTERA — это те четыре парня — Phil, Rex, Дайм и Винни. Но это похоже на то, как когда [LED] ZEPPELIN вышли на сцену с Jason'ом Bonham'ом — это было феноменально. Я сказал об этом Jason'у, и я просто сказал ему: "Чувак, ты сделал это, чувак". Это здорово — просто услышать, как они снова играют эту музыку.



Для меня большая честь быть частью этого проекта».







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