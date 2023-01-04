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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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*

Pantera

*



3 янв 2023 : 		 MARK TREMONTI: «В PANTERA ни ногой!»

3 янв 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: ZAKK WYLDE идеален для PANTERA

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29 дек 2022 : 		 PANTERA: вид сзади от Rob'a

29 дек 2022 : 		 Басист SKID ROW — о концертах PANTERA: «Это замечательно»

28 дек 2022 : 		 Видео полного выступления PANTERA

27 дек 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления PANTERA

23 дек 2022 : 		 Drum-cam от PANTERA

22 дек 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE о реюнионе PANTERA

21 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

20 дек 2022 : 		 ROBB FLYNN — о PANTERA

20 дек 2022 : 		 PANTERA в 4К

19 дек 2022 : 		 Бывший фронтмен JUDAS PRIEST — о концертах PANTERA: «Это чествование, а не воссоединение»

19 дек 2022 : 		 Гитарист BRET'a MICHAELS'a: «Phil просто г...к!»

17 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

17 дек 2022 : 		 Басисту PANTERA хорошечно!

16 дек 2022 : 		 Видео с секретной репетиции PANTERA

15 дек 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX — о концертах PANTERA: «Это не было воссоединением»

15 дек 2022 : 		 PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных

14 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

13 дек 2022 : 		 Басист PANTERA: «Не хотел подставлять братушек!»

12 дек 2022 : 		 PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a

11 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

10 дек 2022 : 		 CHARLIE BENANTE: «Готовился к PANTERA месяцами»

8 дек 2022 : 		 PAUL STANLEY доволен новой PANTERA

8 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA
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|||| 3 янв 2023

MARK TREMONTI: «В PANTERA ни ногой!»



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В рамках недавней беседы с гитаристом ALTER BRIDGE и CREED Mark'ом Tremonti у него спросили, хотел бы он поменяться с Zakk'ом местами в PANTERA:

«Нет, черт возьми! [Смеется] Несколько лет назад я разговаривал с Rex [Brown, басист PANTERA] на фестивале Download, и он говорил о возможном воссоединении PANTERA. Он посмотрел на меня и сказал: "Ты должен внести свое имя в список", а я ответил: "Ни за что, чувак". Нужно быть определенным типом личности, чтобы взять на себя эту ответственность. Дело не только в игре, но и в личности, а Дайм [гитарист PANTERA Даррелл Эбботт] обладал огромным авторитетом. Скажу так: никто не будет оскорблять Zakk Wylde на сцене. Они вполне могут так поступить со мной, но я бы ни за что не хотел ставить себя в такую ситуацию».




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4 янв 2023
i
insane_clown
small dick energy.
4 янв 2023
father
А хоть кто-нибудь сказал, что реюнион Pantera это хуйня?

просмотров: 1580

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