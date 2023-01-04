3 янв 2023



MARK TREMONTI: «В PANTERA ни ногой!»



В рамках недавней беседы с гитаристом ALTER BRIDGE и CREED Mark'ом Tremonti у него спросили, хотел бы он поменяться с Zakk'ом местами в PANTERA:



«Нет, черт возьми! [Смеется] Несколько лет назад я разговаривал с Rex [Brown, басист PANTERA] на фестивале Download, и он говорил о возможном воссоединении PANTERA. Он посмотрел на меня и сказал: "Ты должен внести свое имя в список", а я ответил: "Ни за что, чувак". Нужно быть определенным типом личности, чтобы взять на себя эту ответственность. Дело не только в игре, но и в личности, а Дайм [гитарист PANTERA Даррелл Эбботт] обладал огромным авторитетом. Скажу так: никто не будет оскорблять Zakk Wylde на сцене. Они вполне могут так поступить со мной, но я бы ни за что не хотел ставить себя в такую ситуацию».







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