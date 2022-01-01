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Гитарист BRET'a MICHAELS'a: «Phil просто г...к!»



В программе "The Bay Ragni Show" Pete Evick, наиболее известный как гитарист и директор BRET'a MICHAELS'a, ответил на вопрос, что он думает относительно реюниона PANTERA:



«Я считаю Phil'a г*внюком. Я думаю, что он придурок. А Винни был моим другом. Не знакомым — Винни был моим другом».



Указав на гитару Dean, которая висит у него на стене, он продолжил:



«Винни и Dean Guitars подарили её мне. Это модель гитары, посвящённая 10-летней годовщине смерти Дайма. Они подарили её всем гитаристам Dean. Я играл на гитарах Dean в течение 20 лет или около того.



Винни был великолепен. И Винни был отличным продюсером. Он понимал, что такое студия. И мы с ним были друзьями. Он отлично относился к моему сыну».



Возвращаясь к теме нового состава PANTERA, Pete сказал:



«Я думаю, что мир заслуживает того, чтобы радоваться музыке. Я считаю, что единственный [гитарист], который заслуживает играть с группой, это Zakk Wylde. Charlie Benante... Возможно, это мог бы быть Mike Portnoy, возможно, это мог бы быть Mikkey Dee. Есть несколько человек... Charlie отлично подходит для этого.



Я рад, что люди услышат всё это, потому что материал PANTERA... Я помню, когда я был ребёнком, я был достаточно молод... Когда я впервые услышал VAN HALEN, я не был потрясён. Когда я стал старше и узнал... Мои друзья, которые были старше меня лет на 10, рассказывают историю о том, как я услышал VAN HALEN и сказал: "Твою мать! Это даже не похоже на гитару". Но я родился в 1972-м. Я начал играть на гитаре в 1978 году, и мне было всего шесть лет. А в семь лет я уже был знаком с VAN HALEN. Так что я был слишком молод, чтобы... Это была ещё одна великая группа. Мои уши были восприимчивыми. Так что мне понравилось, и с того дня, как я услышал их, и по сей день они — моя любимая группа. Но я не понимал, насколько это тяжело, потому что я с этого начинал. В семь лет я хотел знать, как играть "Eruption". Так что я никогда не испытывал этого... Я уже играл на гитаре, поэтому мне не пришлось заново учиться играть на ней. Именно это большинству людей приходилось делать с VAN HALEN — заново учиться всему, что они знали. Я никогда не испытывал этого с [Эдди Ван Халеном]. Но я испытал это с PANTERA. PANTERA — это единственная музыка, которую я когда-либо слышал в своей жизни, и я сказал: "Я, б$$$ь, не знаю, как это исполнить". Не поймите меня неправильно — я люблю Steve'а Vai'я, и я не могу играть как Steve Vai, но когда я слышу это, я понимаю, что он делает. Я говорю: "Я знаю, что происходит. Я могу разобраться в этом, если очень захочу сесть и разобраться". Когда я услышал PANTERA в первый раз, я подумал: "Что это за хрень? Как можно так звучать на гитаре?" Наверное, именно это все они чувствовали по отношению к VAN HALEN.



Поэтому я уважаю то, что сделал Дайм, и то, что они сделали как команда. Так же, как и Alex [Van Halen] и Эдди, они были братьями. Эта химия между ними двумя — это было то же самое для другого поколения.



Хорошо, что мир услышит эту музыку. Но я думаю, что Фил — г*внюк. И я надеюсь, что он всё сделает правильно. Это всё, что я могу сказать, и я надеюсь, что он всё сделает правильно».



На вопрос о том, что он думает о Rex'e, Pete ответил:



«Мне начхать на этого парня [смеётся] Я его не знаю. Я не знаю его. Я знаю, что он басист. Мы с Винни ни разу не говорили об этом человеке. Я ничего не знаю о нём лично. Я не видел, чтобы он сделал на басу что-то умопомрачительное. Может, и делал, но я не знаю. Так что у меня нет определённого мнения. Но я рад, что в группе есть несколько живых участников. Я полагаю, что то, что он там, нравится мне больше. Если бы был только Phil, я был бы гораздо более зол по этому поводу».







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