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Гитарист STEEL PANTHER — о реюнионе PANTERA: «Будет хорошо, но иначе»



Russ "Satchel" Parrish в интервью Meltdown of Detroit's WRIF ответил на вопрос, что он думает о реюнионе PANTERA:



«Я видел PANTERA, когда у них был оригинальный состав, и это было невероятно хорошо, что, честно говоря, мне будет трудно... Они никогда не будут такими же, как раньше, но я люблю Zakk'a. Я большой фанат Zakk'a Wylde'a, и я также фанат Charlie. Они оба отличные исполнители, и я уверен, что всё будет здорово. И то, что я слышал, звучало великолепно. Просто нужно идти на это, зная, что всё будет немного по-другому».







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