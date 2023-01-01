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*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 32
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 21
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
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Pantera

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Гитарист STEEL PANTHER — о реюнионе PANTERA: «Будет хорошо, но иначе»



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Russ "Satchel" Parrish в интервью Meltdown of Detroit's WRIF ответил на вопрос, что он думает о реюнионе PANTERA:

«Я видел PANTERA, когда у них был оригинальный состав, и это было невероятно хорошо, что, честно говоря, мне будет трудно... Они никогда не будут такими же, как раньше, но я люблю Zakk'a. Я большой фанат Zakk'a Wylde'a, и я также фанат Charlie. Они оба отличные исполнители, и я уверен, что всё будет здорово. И то, что я слышал, звучало великолепно. Просто нужно идти на это, зная, что всё будет немного по-другому».




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