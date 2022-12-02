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Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления группы, но не согласны с термином «воссоединение»



Наследники барабанщика PANTERA Винсента «Винни Пола» Эббота выступили с заявлением в поддержку предстоящих концертов реформированной группы, но не стали называть это «воссоединением».



Наследники Винни Пола опубликовали следующее заявление через социальные сети барабанщика:



«Воссоединение PANTERA никогда не состоится без Винни и Дайма. Однако нет лучшего способа отметить и почтить наследие Винни и Дайма, чем донести музыку PANTERA непосредственно до поклонников. Для нас большая честь, что Charlie и Zakk, их близкие друзья и братья по музыке, разделят сцену с Philip'ом и Rex'ом, чтобы раскрыть мощь PANTERA в прямом эфире по всему миру».



Продюсер PANTERA Стерлинг Уинфилд, который, как сообщается, является одним из тех, кто имеет контроль над имуществом Винни Пола, поделился вышеупомянутым заявлением в своём аккаунте в социальной сети и написал:



«Вот пресс-релиз, который, по словам "СМИ", мы уже опубликовали шесть месяцев назад. Он был опубликован около пяти минут назад впервые за всё время.

Не верьте всему, что говорят вам СМИ. Думайте сами. Наслаждайтесь открыто, с умом и сердцем. Или нет. Выбор за вами. Но не делайте этот выбор за кого-то другого».



Неделю назад Уинфилд написал о частной репетиции PANTERA, на которой он и ещё несколько человек присутствовали 21 ноября в Новом Орлеане, назвав её особенной и сказав, что у него больше нет сомнений. Он написал, в частности, следующее:



«Я не был готов к тому, насколько стильно, продуманно и благородно это было представлено мне и другим прекрасным людям, присутствовавшим на мероприятии.



Я не думаю, что другие люди, широкая публика, будут готовы к этому. Все те люди, которые негативно отзываются об этом в Интернете или в СМИ, не зная об этом абсолютно ничего. Я искренне надеюсь, что это либо ударит по их самолюбию, и они возьмут свои слова обратно, либо они просто пожалеют о том, что не пошли на концерт, когда он будет проходить рядом с ними».



















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