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Бывший вокалист JUDAS PRIEST был бы не против выступить вместе с PANTERA в качестве фронтмена



В новом интервью диджею Зорану Теодоровичу из Metal Godz Radio бывшему вокалисту JUDAS PRIEST Tim'y "Ripper" Owens'y был задан вопрос о том, смог бы он заменить Филипа Ансельмо на концертах PANTERA во время предстоящего тура реформированной группы, если понадобится, на что Tim ответил:



«Я был бы рад выступить на концерте PANTERA. Они как раз сейчас выступают, и я считаю, что это потрясающе. Невозможно найти кого-то более подходящего, чем Zakk [Wylde, гитара] и Charlie [Benante, барабаны], чтобы отдать должное этой группе. Я бы тоже мог спеть с ними.



У меня своя карьера — я исполняю свой собственный материал. Люди всегда говорят: "О, ты всегда поёшь для того-то и того-то". Слушайте, я постоянно выпускаю пластинки, на которых исполняю свои собственные песни; я не могу больше выпускать пластинки, на которых я пою чужой материал».



Возвращаясь к возможности выступить в роли фронтмена PANTERA, Owens, который ранее неоднократно исполнял классическую песню PANTERA "Walk", сказал:



«Я могу петь в таком стиле. Я люблю PANTERA и люблю этот стиль, и я совершенно точно почтил бы карьеру PANTERA с этими ребятами. Этого никогда не случится, и я никого не собираюсь заменять, я бы просто отдал должное этой группе».







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