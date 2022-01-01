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*Новое видео METALLICA 79
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 35
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
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Pantera

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Басист ANTHRAX: «Мы были очень близки с PANTERA»



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Frank Bello в рамках недавней беседы ответил на вопрос, стоит ли ждать новый альбом ANTHRAX в следующем году:

«Я могу сказать лишь то, что вы узнаете, когда альбом будет готов. Он должен быть идеальным для нас, и когда мы поймём, что он идеален, он будет готов. Плюс у нас есть и другие заботы — Charlie играет с PANTERA в следующем году, так что мы собираемся дать ему свободу действий и позволить им сделать это, что очень здорово».

На вопрос о том, как он относится к возвращению PANTERA к концертной деятельности, учитывая долгую историю, связывающую ANTHRAX и группу с участием Anselmo, он сказал:

«Вы должны понимать, что ANTHRAX и PANTERA были семьёй. Это были не просто друзья, которые тусовались вместе, это была очень большая семья. Я к тому, что мы вместе с PANTERA устраивали обеды на День благодарения в Далласе, это были ANTHRAX и только группа и команда. Мы жили друг с другом, так что все были очень близки. Так что вы должны понять, что даже думать сейчас о том, что Дайма и Винни больше нет, я не допускаю такой мысли в голове; я всегда думаю, что они здесь. Я должен помнить об этом, потому что они наши братья. Честно говоря, мы были очень близки с ними».




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