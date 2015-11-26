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Pantera

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|||| 24 авг 2021

Директор DEAN GUITARS обвиняет Риту Хейни в клевете



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Генеральный директор Dean Guitars Эван Рубинсон обвинил Риту Хейни в «клеветнических» комментариях о нем в попытке «спровоцировать погром и угрозы смерти» против него лично.

16 августа Хейни, давняя подруга и доверенное лицо покойного гитариста PANTERA "Dimebag" Даррелла Эббота, объявила, что разрывает отношения с Dean Guitars после 17 лет сотрудничества с компанией. Она также сообщила, что подала иск против Dean, обвинив компанию в мошенничестве, нарушении письменного соглашения и ложной рекламе, среди прочих претензий.

В заявлении, опубликованном на сайте Даймбэга и в социальных сетях, Хейни написала: «Мне стало ясно, что отношения Даймбэга с Dean Guiars подошли к концу, когда генеральный директор Dean Guitars сказал мне, что Дайм уже 16 лет как мёртв, и не может зарабатывать те деньги, которые когда-то зарабатывал... а затем продолжил, сказав, что я должна идти в другое место... Что ж... мы так и сделаем!". Хейни обвинила Dean в том, что они продолжают рекламировать и продавать гитары и товары, связанные с Даймбэггом, даже после истечения срока действия их договора о сотрудничестве. Она также обвинила Эвана Рубинсона в «невероятном неуважении и зачастую воинственном отношении к наследию Даймбэга».

В дальнейшем нашей целью будет обеспечение законного и уважительного чествования наследия Дайма и того неизгладимого следа, который он и его музыка оставили в этом мире. Мы с полной уверенностью заявляем, что этого больше не может произойти, в то время как мы продолжаем сотрудничать с Dean Guitars».

Когда один из читателей в твиттере опубликовал статью о судебном иске с сообщением:

«Если генеральный директор [Dean] действительно сказал Рите: "Дайм мёртв уже 16 лет", то он, возможно, захочет забрать назад такой комментарий в диалоге с девушкой обсуждаемого парня и его наследия, @Pantera были игроками лиги А», на что Эван ответил:

«Совершенно клеветнический комментарий, который не соответствует действительности. Это отчаянная попытка Риты спровоцировать беспорядки и смертельные угрозы в мой адрес. Я требую, чтобы она опубликовала голосовые записи, на которых я когда-либо пренебрежительно или унизительно отзывался о Дайме или Винни (последний был моим очень близким другом)».

DEAN GUITARS CEO Accuses RITA HANEY Of Making



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