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Pantera

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Басист ANTHRAX о PANTERA 2023



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Frank Bello в рамках беседы с радиостанцией WRIF ответил на вопрос, как он и коллеги по группе узнали о реюнионе PANTERA с одним из коллег по команде:

«Я знал об этом. Ну, потому что Charlie пришел ко всем нам [и рассказал об этом].

Послушайте, вы должны понять, мы были очень, очень, очень близки с PANTERA", - продолжил он. "Мы были семьей; это была наша семья. Так что если и есть в мире парень, который мог бы сыграть на барабанах и отдать дань уважения этой группе, то это именно Charlie Benante — без вариков. Он был очень близок с Даймом, очень близок с Винни. Мы все были, мы все дружили. Так что для нас это семья.

Эти песни должны быть воспеты. И если их будет исполнять Charlie Benante, я думаю, это будет здорово для него. Люди знают, что Charlie — великий барабанщик, но мир не знает, насколько он велик. Я хочу, чтобы люди [обратили] внимание на то, как он играет, потому что я хочу, чтобы они увидели то, что я вижу все время — насколько он классный барабанщик. И я взволнован, потому что я считаю, что Charlie сделает это правильно. Как и Zakk. Так что я уверен, что у них правильный состав группы. Помните - я дружу с этими ребятами; Rex, Phil, они для меня члены семьи.

Так что я уверен, что это будет отличный концерт. Я буду там и буду наблюдать за происходящим. Не могу дождаться. Я чувствую, что это великое событие. Представляете, люди, которые этого не видели, увидят эти песни вживую? Это здорово. Так что я уверен, что это полезно для металла. Я полагаю, что это великолепно — отдать дань уважения Дайму и Винни. Я с нетерпением жду этого события. Я уверен, что когда люди увидят эту работу, они ахнут, потому что [парни из PANTERA] сделают все правильно... Если честно, я рад за [фанатов]. Я живу благодаря им. Это, что-то вроде: "Да, чувак, подожди, пока ты это увидишь". Эта музыка должна быть прославлена. Мы — часть этого металла, этой металлической семьи.

Дайм и Винни, упокой их души — упокой Господь их души — но они были бы счастливы, я думаю, увидеть такое, потому что Charlie и Zakk были семьей для этих ребят. Так что я считаю, что это большой праздник. Поэтому я очень взволнован».




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22 ноя 2022
Red One
--- Дайм и Винни были бы счастливы, я думаю, увидеть такое, потому что Charlie и Zakk были семьей для этих ребят ---

И Дайм, и Винни однозначно давали ответ по реюниону Pantera, нахера сочинять сказки?

https://www.darkside.ru/news/55592/

О возможности объединения PANTERA с гитаристом Zakk Wylde вместо Даймбэга:

Vinnie: «Как может PANTERA существовать без Даймбэга Даррелла? Он же основа. Так что этому никогда не бывать».

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