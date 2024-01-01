Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 62
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 51
*Новая песня KERRY KING 44
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 41
*Возвращение THE KOVENANT 29
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 25
*Новое видео THE HALO EFFECT 17
*KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER» 16
*Лидер THERION о планах на будущее 14
*JIMMY PAGE по контракту мог уволить любого участника LED ZEP... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 62
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 51
*Новая песня KERRY KING 44
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 41
*Возвращение THE KOVENANT 29
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



7 фев 2024 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к PANTERA

5 фев 2024 : 		 PANTERA исполнили 'Floods'

25 янв 2024 : 		 DEZ FAFARA: «PANTERA лучшая тяжёлая группа в мире!»

22 янв 2024 : 		 Фронтмен SAXON: «Мне нравится PANTERA, и эта музыка должна звучать вживую»

30 дек 2023 : 		 Басист SKID ROW о гипотетическом туре с PANTERA: «Мы бы с радостью это сделали»

27 дек 2023 : 		 ZAKK WYLDE: «Здорово, что PANTERA вновь активна!»

19 дек 2023 : 		 Фигурки PANTERA выйдут весной

11 дек 2023 : 		 Мультикамерная съемка полного концерта PANTERA

3 дек 2023 : 		 Гитарист SKID ROW о выступлениях PANTERA: «Они проделали отличную работу»

27 ноя 2023 : 		 PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дайм хотели бы, чтобы мы это сделали»

27 ноя 2023 : 		 ZAKK WYLDE готов играть с PANTERA на постоянной основе

6 ноя 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

6 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о выступлениях PANTERA: «Они великолепны»

6 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS был бы рад спеть с PANTERА, но не думает, что это произойдёт

1 окт 2023 : 		 Музыканты PANTERA о первом концерте

14 сен 2023 : 		 Участники MASTODON и LAMB OF GOD присоединились на сцене к PANTERA

11 сен 2023 : 		 PANTERA в 4К

2 сен 2023 : 		 KIRK WINDSTEIN хвалит реюнион PANTERA

29 авг 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

28 авг 2023 : 		 SCOTT IAN и участники LAMB OF GOD спели PANTERA

28 авг 2023 : 		 Джейсон Момоа зашёл на PANTERA

27 авг 2023 : 		 GUS G. одобряет ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA

24 авг 2023 : 		 MIKE PORTNOY о PANTERA: «Я считаю, что они всё делают правильно»

23 авг 2023 : 		 Каким мог быть день рождения гитариста PANTERA?

21 авг 2023 : 		 PANTERA выступила на родине

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CHRIS JERICHO присоединился на сцене к PANTERA



zoom
CHRIS JERICHO присоединился на сцене к PANTERA в рамках выступления пятого февраля на Amalie Arena, Tampa, Florida и исполнил "Walk".




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 119

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом