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*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
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*

Pantera

*



19 дек 2023 : 		 Фигурки PANTERA выйдут весной

11 дек 2023 : 		 Мультикамерная съемка полного концерта PANTERA

3 дек 2023 : 		 Гитарист SKID ROW о выступлениях PANTERA: «Они проделали отличную работу»

27 ноя 2023 : 		 PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дайм хотели бы, чтобы мы это сделали»

27 ноя 2023 : 		 ZAKK WYLDE готов играть с PANTERA на постоянной основе

6 ноя 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

6 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о выступлениях PANTERA: «Они великолепны»

6 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS был бы рад спеть с PANTERА, но не думает, что это произойдёт

1 окт 2023 : 		 Музыканты PANTERA о первом концерте

14 сен 2023 : 		 Участники MASTODON и LAMB OF GOD присоединились на сцене к PANTERA

11 сен 2023 : 		 PANTERA в 4К

2 сен 2023 : 		 KIRK WINDSTEIN хвалит реюнион PANTERA

29 авг 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

28 авг 2023 : 		 SCOTT IAN и участники LAMB OF GOD спели PANTERA

28 авг 2023 : 		 Джейсон Момоа зашёл на PANTERA

27 авг 2023 : 		 GUS G. одобряет ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA

24 авг 2023 : 		 MIKE PORTNOY о PANTERA: «Я считаю, что они всё делают правильно»

23 авг 2023 : 		 Каким мог быть день рождения гитариста PANTERA?

21 авг 2023 : 		 PANTERA выступила на родине

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

15 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

13 авг 2023 : 		 JOEY BELLADONNA присоединился на сцене к PANTERA

8 авг 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

6 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления PANTERA

2 авг 2023 : 		 Дрон PANTERA
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|||| 19 дек 2023

Фигурки PANTERA выйдут весной



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Funko сообщили, что в мае состоится выпуск набора из четырех фигурок PANTERA — детали доступны здесь

PANTERA - Funko Pop! Vinyl Figure 4-Pack Coming In May




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КомментарииСкрыть/показать 13 )

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19 дек 2023
G
Gleb Monster
Коммерческая жилка расчирикалась не на шутку
Like!1
19 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
Ансельмо «я знаю, что Винии и Дайм поддержали бы выпуск фигурок, трусов и чипсов под маркой Pantera»
Like!3
19 дек 2023
dark_medieval_times
Как же мерзко.
Like!1
19 дек 2023
Klawd Air
Опять эти большеголовые фигурки стрëмные. Вот так показать их, не сказав, что это Pantera, никто и не узнает.
19 дек 2023
Corpsegrinder04
Ну Дайма то можно узнать по Диновской гитаре, а остальных конечно не особо. Анселмо вообще скин какой-то бестолковый.
19 дек 2023
Damien
"Анселмо вообще скин какой-то бестолковый"

Когда был Филя маленький, с квадратной головой, он бегал в шортиках, крича: "PANTERA shall destroy!"
Like!1
20 дек 2023
Damien
зубатый_колобок, да откровенно смешны все эти одинаково убогие фигурки уже давным давно, право слово... У их создателей, похоже, не то что ни стыда, ни совести, но даже просто воображения нет - лепят уже в который раз однотипных игрушечных дегенератов. И ВЕДЬ ПРОДАЕТСЯ ЖЕ ПРОДУКТ, приносит же прибыль - иначе бы вся эта циничная дуркотень заглохла бы еще в зародыше.
20 дек 2023
зубатый_колобок
Damien, говнарям-фанатикам зайдёт. Я бы их никогда не купил, но если бы подарили - использовал бы как мишени для воздушки)
Like!1
20 дек 2023
Damien
зубатый_колобок, ну, разве что в таком качестве, да... Я бы в них пустые банки из-под пива метал на балконе (а лучше во дворе), оттачивая Меткость Первобытного Охотника.)))
20 дек 2023
gravitgroove
Это же Хэлфорд времен Fight!
20 дек 2023
Damien
gravitgroove, насколько я помню, Роба с голым торсом, в шортах и кедах или кроссовках я не видел ни разу - вечно в кожу прошипованную затянут с ног до головы (впрочем, могу ошибаться - сужу лишь по его пребыванию в рядах Judas Priest). :)
20 дек 2023
gravitgroove
Damien, да вот же, куражится и корчит из себя крутого парня, хотя в его случае это выглядит жалкой попыткой, что было оригинальной фишкой Biohazard и Фили, возможно еще всяких хардкор - панк и стрит-панк групп. Тогда многие из себя грубых парней начали изображать, как только увидели клип Mouth of War.

Кстати, там и чувак из Steel Panther с ним был.

https://www.nolifetilmetal.com/images/fight_logo_BIG.jpg

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