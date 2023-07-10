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DAVID ELLEFSON — о возвращении PANTERA: «Очень рад!»



Барон Силэнда в недавнем интервью вставил пару центов по поводу реюниона PANTERA:



«Было здорово увидеть на прошлой неделе на Graspop [Metal Meeting в Десселе, Бельгия, где выступали PANTERA и новый проект Ellefson'а DIETH] Phil и Rex. Я поддерживаю связь с этими ребятами. Phil джемовал с нами в METAL ALLEGIANCE, а с Rex'ом мы виделись довольно часто. Так что приятно наблюдать, как эти ребята хорошо работают и хорошо выступают. Они также очень поддержали меня пару лет назад, прислали мне несколько приятных сообщений и реально прикрывали меня [видимо, речь идёт о дзюба-акте].



Я к тому, что любой из нас, кто был в рок-н-ролле больше минуты или двух, прошёл через всякое дерьмо, чувак. Как и все, чувак, — это называется жизнь, чувак.



Но было здорово увидеть их. Они делают всё с большим уважением, я считаю. Фанатам нравится снова слышать эти песни. Так что я рад за них. Они справляются с этим очень хорошо!»











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