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Pantera

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DAVID ELLEFSON — о возвращении PANTERA: «Очень рад!»



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Барон Силэнда в недавнем интервью вставил пару центов по поводу реюниона PANTERA:

«Было здорово увидеть на прошлой неделе на Graspop [Metal Meeting в Десселе, Бельгия, где выступали PANTERA и новый проект Ellefson'а DIETH] Phil и Rex. Я поддерживаю связь с этими ребятами. Phil джемовал с нами в METAL ALLEGIANCE, а с Rex'ом мы виделись довольно часто. Так что приятно наблюдать, как эти ребята хорошо работают и хорошо выступают. Они также очень поддержали меня пару лет назад, прислали мне несколько приятных сообщений и реально прикрывали меня [видимо, речь идёт о дзюба-акте].

Я к тому, что любой из нас, кто был в рок-н-ролле больше минуты или двух, прошёл через всякое дерьмо, чувак. Как и все, чувак, — это называется жизнь, чувак.

Но было здорово увидеть их. Они делают всё с большим уважением, я считаю. Фанатам нравится снова слышать эти песни. Так что я рад за них. Они справляются с этим очень хорошо!»






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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10 июл 2023
AnyMetalYouLike
Чувак, чувак.
Like!1
10 июл 2023
gravitgroove
Раньше о нем столько не писали. Сейчас он должен быть счастлив. Даже Керри Кинг столько интервью не дает, а этот у всех на виду и по любому поводу.
10 июл 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
gravitgroove, обожди, Кинг пока не презентовал свой новый проект.
Он ещё наверстает!
10 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
Starbreaker, кинг любит бабки, так что ничего он не будет делать, пока турить дорого, как сейчас.

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