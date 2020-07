сегодня



Юбилейный постер PANTERA



Iconic By Collectionzz выпустили юбилейный постер PANTERA к 30-летию "Cowboys From Hell". Он доступен в двух вариантах:



Main Edition - $65



Size: 18" x 24"

Holographic sticker on back of print for authenticity

Paper: French Paper White

Edition Size: 130

Five Color Screenprint

Markings: Hand Numbered



Bone White Variant - $100



Size: 18" x 24"

Holographic sticker on back of print for authenticity

Paper: French Paper White

Edition Size: 30

Five Color Screenprint

Markings: Hand Numbered



















+1 -0



просмотров: 160