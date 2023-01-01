29 июн 2023



MAX CAVALERA присоединился на сцене к PANTERA



Wolfgang Van Halen (MAMMOTH WVH, VAN HALEN), Max Cavalera (SOULFLY, SEPULTURA) и Mike DeLeon (SOULFLY, PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS) присоединились на сцене к PANTERA в рамках выступления на фестивале Evil Live и исполнили композицию "Walk" — видео доступно ниже.











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