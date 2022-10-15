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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
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Pantera

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ROB HALFORD — о воссоединении участников PANTERA



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Фронтмен JUDAS PRIEST Rob Halford высказался по поводу новости о том, что оставшиеся участники PANTERA Philip Anselmo (вокал) и Rex Brown (бас) объединятся с гитаристом Zakk'ом Wylde'ом (OZZY OSBOURNE, BLACK LABEL SOCIETY) и барабанщиком Charlie Benante (ANTHRAX) для мирового турне под вывеской PANTERA.

Halford поделился своим мнением о возвращении PANTERA в интервью "Cutter's RockCast":

«Эта история с PANTERA будет потрясающей, так ведь? Мы собираемся дать первое совместное шоу на мексиканском фестивале Hell & Heaven Metal Fest в этом году».

Далее Rob сказал, что Wylde и Benante подходят на роль музыкантов, призванных заменить Даймбэга и Винни Пола:

«Если вы знаете, как Charlie относится к PANTERA, как к ним относится Zakk, вы знаете, каким мастерством они оба обладают, то поймёте, что они смогут исполнить эти песни как надо.

Это важно. И голос Phil'a — это голос PANTERA. То, что делает Rex, так же важно? Поэтому что может не понравиться в этом действительно особенном моменте, от которого мы все сойдём с ума?

Я не могу дождаться, когда Zakk начнёт играть [начинает напевать рифф "Walk"].
Я буду стоять сбоку от сцены, потому что мы оба выступаем в один вечер. Я буду мотать головой как маньяк. Я так рад за них».




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15 окт 2022
gravitgroove
Вот тебе и сольное «чествование»!
Поздравляю всех, кто ждал этого, пантеру без пары оригинальных «деталей».
И судя по плакату будем им нелегко после Meshuggah.

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