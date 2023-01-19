Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 23
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
*Новый альбом CATTLE DECAPITATION выйдет весной 19
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 19
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 18
*Умер Джефф Бек 17
*OZZY OSBOURNE: «Я полон решимости вернуться на сцену, даже е... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 23
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



19 янв 2023 : 		 CHARLIE BENANTE: «Мы просто воздаем должное нашим друзьям в PANTERA»

17 янв 2023 : 		 Бывший вокалист PANTERA о том, что было, и о том, что есть

11 янв 2023 : 		 Гитарист MACHINE HEAD/DECAPITATED рад воссоединению PANTERA

10 янв 2023 : 		 PANTERA с дрона

10 янв 2023 : 		 Гитарист EYEHATEGOD рад возвращению PANTERA

7 янв 2023 : 		 Рассматривались ли другие музыканты в PANTERA?

3 янв 2023 : 		 MARK TREMONTI: «В PANTERA ни ногой!»

3 янв 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: ZAKK WYLDE идеален для PANTERA

31 дек 2022 : 		 CHARLIE BENANTE опубликовал подборку с выступления PANTERA

29 дек 2022 : 		 PANTERA: вид сзади от Rob'a

29 дек 2022 : 		 Басист SKID ROW — о концертах PANTERA: «Это замечательно»

28 дек 2022 : 		 Видео полного выступления PANTERA

27 дек 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления PANTERA

23 дек 2022 : 		 Drum-cam от PANTERA

22 дек 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE о реюнионе PANTERA

21 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

20 дек 2022 : 		 ROBB FLYNN — о PANTERA

20 дек 2022 : 		 PANTERA в 4К

19 дек 2022 : 		 Бывший фронтмен JUDAS PRIEST — о концертах PANTERA: «Это чествование, а не воссоединение»

19 дек 2022 : 		 Гитарист BRET'a MICHAELS'a: «Phil просто г...к!»

17 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

17 дек 2022 : 		 Басисту PANTERA хорошечно!

16 дек 2022 : 		 Видео с секретной репетиции PANTERA

15 дек 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX — о концертах PANTERA: «Это не было воссоединением»

15 дек 2022 : 		 PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных

14 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CHARLIE BENANTE: «Мы просто воздаем должное нашим друзьям в PANTERA»



zoom
CHARLIE BENANTE в программе "Talk Is Jericho" рассказал о своем участии в реюнионе PANTERA:

«Я узнал [о том, что PANTERA снова будет играть концерты] в конце декабря [2021 года] — возможно, это было начало января [2022 года], когда Philip позвонил мне - и я сразу же сказал: "Да. Я этого хочу". Это было правильное ощущение. По какой-то причине, когда Даррелла и Винни не стало, я сам соскучился по этим песням. Вы можете слушать их сколько угодно, но я полагаю, что когда они исполняются перед вами, и исполняются правильно, это по-настоящему резонирует со многими людьми, как только они понимают, что это может произойти.

Мы всегда шутили, что если бы THE BEATLES, если бы Джон [Леннон] и Джордж [Харрисон] все еще были здесь, было бы воссоединение. И я думаю, что я был первым, кто сказал, что это бы случилось в рамках первого Live Aid. То, что Винни и Дайма больше нет, а Philip и Rexare здесь... по-моему, эти ребята просто почувствовали: "Мне тоже хочется снова играть свои песни"».

Затем он сказал, что знает, "что есть фанаты, которые не согласны с тем, чтобы он, Wylde, Anselmo и Brown выступали под именем PANTERA":

«Для меня и Zakk'а это просто дань уважения нашим друзьям, если быть честным с вами. Именно это мы и делаем. Вот и все. Мне нравится играть эти песни. Когда я смотрю на сет-лист и вижу следующую песню, я так радуюсь. Так что для меня это так здорово — выступать. И видеть реакцию... Вы же видели видео [с концертов в Мексике и Южной Америке]. Люди просто в восторге. Так зачем вообще так негативно относиться к чему-то, если ты видишь, как люди веселятся и какую радость это приносит? Мы даже сами не могли разговаривать, так громко это было. Это было очень громко. Я говорил об этом и про ANTHRAX, когда мы приезжали [в Южную Америку], что иногда ты просто хочешь остановиться и просто посмотреть на все это. И именно поэтому в Чили вы не увидите много фанатов [людей, которые держат в руках телефоны и снимают шоу]. Вы просто увидите, как они наслаждаются моментом. И я просто мысленно им за это аплодировал».




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 янв 2023
Red One
Нужно больше лицемерия. Мы начали войну, чтобы остановить войну.
Like!3  Dislike!2
19 янв 2023
Вашингтон Ирвинг
Red One, а я вам сейчас покажу, какие группы готовили воссоединение. И если бы за шесть месяцев до первого концерта не был сделан превентивный вброс по фанклубам этих коллективов — четыре коллектива, я сейчас покажу контракты, привёз — они бы воссоединились на наших площадках, США и Канады, которые были на репетициях. Поэтому не мы развязали этот реюнион, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Гигантские чеки, самые большие проценты с продаж — и всё это были готовы отдать не нам.
Like!1

просмотров: 321

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом