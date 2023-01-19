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CHARLIE BENANTE: «Мы просто воздаем должное нашим друзьям в PANTERA»



CHARLIE BENANTE в программе "Talk Is Jericho" рассказал о своем участии в реюнионе PANTERA:



«Я узнал [о том, что PANTERA снова будет играть концерты] в конце декабря [2021 года] — возможно, это было начало января [2022 года], когда Philip позвонил мне - и я сразу же сказал: "Да. Я этого хочу". Это было правильное ощущение. По какой-то причине, когда Даррелла и Винни не стало, я сам соскучился по этим песням. Вы можете слушать их сколько угодно, но я полагаю, что когда они исполняются перед вами, и исполняются правильно, это по-настоящему резонирует со многими людьми, как только они понимают, что это может произойти.



Мы всегда шутили, что если бы THE BEATLES, если бы Джон [Леннон] и Джордж [Харрисон] все еще были здесь, было бы воссоединение. И я думаю, что я был первым, кто сказал, что это бы случилось в рамках первого Live Aid. То, что Винни и Дайма больше нет, а Philip и Rexare здесь... по-моему, эти ребята просто почувствовали: "Мне тоже хочется снова играть свои песни"».



Затем он сказал, что знает, "что есть фанаты, которые не согласны с тем, чтобы он, Wylde, Anselmo и Brown выступали под именем PANTERA":



«Для меня и Zakk'а это просто дань уважения нашим друзьям, если быть честным с вами. Именно это мы и делаем. Вот и все. Мне нравится играть эти песни. Когда я смотрю на сет-лист и вижу следующую песню, я так радуюсь. Так что для меня это так здорово — выступать. И видеть реакцию... Вы же видели видео [с концертов в Мексике и Южной Америке]. Люди просто в восторге. Так зачем вообще так негативно относиться к чему-то, если ты видишь, как люди веселятся и какую радость это приносит? Мы даже сами не могли разговаривать, так громко это было. Это было очень громко. Я говорил об этом и про ANTHRAX, когда мы приезжали [в Южную Америку], что иногда ты просто хочешь остановиться и просто посмотреть на все это. И именно поэтому в Чили вы не увидите много фанатов [людей, которые держат в руках телефоны и снимают шоу]. Вы просто увидите, как они наслаждаются моментом. И я просто мысленно им за это аплодировал».







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