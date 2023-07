сегодня



Музыканты KREATOR присоединились на сцене к PANTERA



Музыканты KREATOR присоединились на сцене к PANTERA в рамках выступления на фестивале The Return Of The Gods и исполнили "Walk" — видео доступно ниже.









Walk @Pantera @kreator #cacestfait pic.twitter.com/B6pOUDkSqL





+0 -1



просмотров: 413