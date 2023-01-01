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*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 37
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
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Pantera

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4 июл 2023 : 		 Музыканты KREATOR присоединились на сцене к PANTERA

2 июл 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

30 июн 2023 : 		 Барабанщик ALTER BRIDGE — о реюнионе PANTERA

29 июн 2023 : 		 MAX CAVALERA присоединился на сцене к PANTERA

26 июн 2023 : 		 Вокалист SATYRICON присоединился на сцене к PANTERA

20 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

19 июн 2023 : 		 Лидер SMASHING PUMPKINS — о том, как он защитил METALLICA при общении с PANTERA

16 июн 2023 : 		 Гитарист PANTERA: «Реюнион — это круто!»

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

14 июн 2023 : 		 PANTERA в Праге

6 июн 2023 : 		 Кавер-версия PANTERA от RIVERSEND

4 июн 2023 : 		 RICHARD PATRICK рад возвращению PANTERA

3 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

2 июн 2023 : 		 Бокс-сет PANTERA летом

1 июн 2023 : 		 ATTILA CSIHAR спелся с PANTERA

1 июн 2023 : 		 Вторая платина PANTERA

30 май 2023 : 		 Видео полного выступления PANTERA

28 май 2023 : 		 Первое за 23 года европейское выступление PANTERA

22 май 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

22 май 2023 : 		 PANTERA — о первом концерте в США за 22 года

14 май 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

13 май 2023 : 		 CHARLIE BENANTE: «Не я решил выступать как PANTERA»

8 май 2023 : 		 PANTERA отыграла первое за 22 года шоу в США

6 май 2023 : 		 Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли друг друга»

4 май 2023 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS любит PANTERA и SLAYER

28 апр 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: «Zakk — именно тот, кто нужен PANTERA»
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Музыканты KREATOR присоединились на сцене к PANTERA



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Музыканты KREATOR присоединились на сцене к PANTERA в рамках выступления на фестивале The Return Of The Gods и исполнили "Walk" — видео доступно ниже.




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