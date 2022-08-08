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Pantera

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MAX CAVALERA — о туре PANTERA: «Фанаты заслуживают того, чтобы услышать эти песни»



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Бывший фронтмен SEPULTURA и нынешний лидер SOULFLY Max Cavalera в очередной раз высказался по поводу предстоящего тура воссоединения PANTERA, заявив, что «фанаты заслуживают услышать эти песни».

Max, который последние несколько лет исполнял на концертах со своим братом Igor'ом материал SEPULTURA, рассказал журналу Metal Hammer о возможном воссоединении Anselmo и Brown'a для тура PANTERA в 2023 году:

«Это деликатный вопрос. С одной стороны. Но иногда я думаю, что если бы мы с igor'ом умерли и кто-то другой продолжил бы без нас, я не знаю, как бы я к этому отнёсся. Не уверен, что мне бы это понравилось. Это сложный вопрос. В то же время люди хотят услышать эти песни. Фанаты заслуживают того, чтобы услышать эти песни».

На вопрос о том, заставило ли возвращение PANTERA переосмыслить возможность воссоединения SEPULTURA, Max ответил:

«Нет. Я доволен тем, что мы сделали, и очень доволен реакцией. Мы и PANTERA — разные. Я не знаю точно, кто основал PANTERA и тому подобное, но SEPULTURA — это я и Igor. Но если они сделают это так, как сделали мы, как дань уважения, это хорошо. Я думаю, мы отдали песням должное, мы сыграли их настолько хорошо, как только можно сыграть, и люди были полностью удовлетворены, когда пришли на нас посмотреть. На данном этапе моей жизни я доволен тем, что одной ногой я в прошлом, играя те старые записи, а другой — в будущем, создавая такие вещи, как новый альбом SOULFLY "Totem" и KILLER BE KILLED. Я хочу познать обе стороны».




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8 авг 2022
gravitgroove
“мы сыграли их настолько хорошо, как только можно сыграть…”

Осталось добавить только - при деградации владения инструментом и без того ниже среднего.

1998 год был последним, когда его гитара звучала громко, а 2003 год был последним, когда он еще старался, позже (при Риццо) его тумблер просто выкручивали на минимум под бас, что бы не мешался под ногами, ибо в ритм вообще перестал попадать, а дальше и двигать руку на грифе за 3 лада.
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