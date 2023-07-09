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Гитарист THE HAUNTED мог оказаться в PANTERA



OLA ENGLUND в рамках своего влога сообщил, что мог оказаться в PANTERA:



«Phil сказал мне, насколько я крутой гитарист и сказал мне еще кое-что, о чем я буду помнить всю жизнь. Он сказал, что мое имя было в списке гитаристов, когда они задумались о реюнионе. Мое имя в списке??? Ого. Понятное дело, есть куда более лучшие альтернативы, но только знать, что тебя рассматривали на эту роль, пусть я и был, быть может, в самом конце списка, для меня нечто невероятное. Сказал бы такое кто-то 15-летнему Ola... Кто бы в такое поверил...»







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