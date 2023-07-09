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*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
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Pantera

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Гитарист THE HAUNTED мог оказаться в PANTERA



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OLA ENGLUND в рамках своего влога сообщил, что мог оказаться в PANTERA:

«Phil сказал мне, насколько я крутой гитарист и сказал мне еще кое-что, о чем я буду помнить всю жизнь. Он сказал, что мое имя было в списке гитаристов, когда они задумались о реюнионе. Мое имя в списке??? Ого. Понятное дело, есть куда более лучшие альтернативы, но только знать, что тебя рассматривали на эту роль, пусть я и был, быть может, в самом конце списка, для меня нечто невероятное. Сказал бы такое кто-то 15-летнему Ola... Кто бы в такое поверил...»

THE HAUNTED's OLA ENGLUND Reveals He Was On The List As Possible PANTERA Guitarist - "Just Knowing That I Was Considered, It's Unbelievable To Me"




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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9 июл 2023
x
xRReth
Признание, конечно.
Но уж он-то там точно не пришей кобыле хвост
9 июл 2023
R
Rutger
Сказал бы кто-то в начале 2000х, что в начале 2020х Ансельмо будет отбирать новых гитаристов и ударников в Пантеру
Like!4
9 июл 2023
Red One
Раз в десять дешевле Закка бы обошёлся.
Но без Закка это были бы те же самые ноунеймы Illegals, что после смерти Винни Пола парой лет ранее прощупывали почву.
Лицемерие победило, короч.
Like!3
9 июл 2023
dark_medieval_times
OLA ENGLUND как музыкант молодцом, но тот факт что у них ручки чесались от того что надо бежать в тур денег зарабатывать, это больше всего и раздражает Винни же дал ясно понять что не будет ни какого воссоединения, хотите чествования? делайте это под другой маркой ироды.

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