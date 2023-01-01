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Первый концерт PANTERA. В 2023



Видео с выступления PANTERA в рамках фестиваля Loud Park, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Mouth For War

02. A New Level

03. Strength Beyond Strength

04. Becoming

05. I'm Broken

06. 5 Minutes Alone

07. This Love

08. Yesterday Don't Mean Shit

09. Fucking Hostile

10. Planet Caravan (BLACK SABBATH cover)

11. Walk

12. Cowboys From Hell







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