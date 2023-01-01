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*Новая песня BLUT AUS NORD 41
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
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Pantera

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Лидер SMASHING PUMPKINS — о том, как он защитил METALLICA при общении с PANTERA



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Billy Corgan из SMASHING PUMPKINS недавно принял участие в подкасте SiriusXM "Metal Ambassador". Во время интервью Корган поделился ранее не звучавшей историей о PANTERA:

«Позвольте мне рассказать вам одну историю, раз уж мы заговорили о PANTERA. Так вот, у них был звёздный час в период первых трёх альбомов на мэйджор-лейбле. Однажды я был с ними за кулисами, как раз тогда вышел один из тех альбомов METALLICA середины девяностых — возможно, это был "Reload" или что-то в этом роде. И было много споров о том, куда METALLICA стали двигаться, и что случилось с METALLICA, и по-прежнему ли они металлисты, и красятся ли они. И парни из PANTERA говорили и говорили о METALLICA. Не в негативном смысле — скорее они недоумевали, типа: "Я люблю METALLICA, но я их не понимаю. И они не металлисты. Что происходит?" И я сказал — и это правдивая история, вряд ли кто-нибудь когда-либо рассказывал эту историю на публике... Я знал их достаточно хорошо для того, чтобы они выслушали меня. Я сказал: "Знаете что? Заткнитесь". А они посмотрели на меня, типа: "Ты только что сказал нам заткнуться?" И я говорю: "Заткнитесь, чёрт возьми". В комнате воцарилась тишина. Я сказал: "Отложите METALLICA на секунду. Хорошо? Ребята, вы сейчас лучшая металл-группа на этой чёртовой планете, ясно? Заткнитесь. Подумайте лучше о PANTERA. Просто думайте о PANTERA. Участники METALLICA сами со всем разберутся". И так и получилось, верно? Я сказал: "Сосредоточьтесь на PANTERA. Просто сосредоточьтесь на том, чтобы быть величайшей металлической группой на этой чёртовой планете". Они все посмотрели друг на друга с выражением: "Он нас похвалил". А потом они мне сказали: "Ладно, выпей этот ужасный яд, альтернативный чудак"».




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