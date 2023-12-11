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Pantera

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Мультикамерная съемка полного концерта PANTERA



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Мультикамерная съемка полного концерта PANTERA, который состоялся второго августа в Freedom Mortgage Pavilion, Camden, New Jersey, доступна для просмотра ниже:

01. A New Level
02. Mouth For War
03. Strength Beyond Strength
04. Becoming
05. I'm Broken
06. Suicide Note Pt. II
07. 5 Minutes Alone
08. This Love
09. Fucking Hostile
10. Planet Caravan (BLACK SABBATH cover)
11. Walk
12. Domination / Hollow
13. Cowboys From Hell

Encore:

14. Slaughtered
15. Revolution Is My Name




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11 дек 2023
Red One
Я бы предпочёл посмотреть мультикамерную съемку концерта настоящих Pantera.
Но не уверен, что у них кроме Тушина что-то качественно снято.
Like!1

просмотров: 248

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