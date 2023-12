сегодня



Мультикамерная съемка полного концерта PANTERA



Мультикамерная съемка полного концерта PANTERA, который состоялся второго августа в Freedom Mortgage Pavilion, Camden, New Jersey, доступна для просмотра ниже:



01. A New Level

02. Mouth For War

03. Strength Beyond Strength

04. Becoming

05. I'm Broken

06. Suicide Note Pt. II

07. 5 Minutes Alone

08. This Love

09. Fucking Hostile

10. Planet Caravan (BLACK SABBATH cover)

11. Walk

12. Domination / Hollow

13. Cowboys From Hell



Encore:



14. Slaughtered

15. Revolution Is My Name







+0 -1



( 1 ) просмотров: 248