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ZAKK WYLDE будет продавать гитары с концертов PANTERA



ZAKK WYLDE будет продавать свои электрогитары, на которых он играл на сцене во время тура PANTERA по США.



В рамках делюксового пакета Stage Played VIP Upgrade, который можно приобрести через Soundrink, фанаты смогут сфотографироваться с Zakk'ом, получить автограф на гитаре и пообщаться с давним гитаристом Ozzy Osbourne и фронтменом BLACK LABEL SOCIETY.



В комплект, стоимость которого в настоящее время составляет 3250 долларов, входит гитара Wylde Audio Barbarian в трёх вариантах отделки на выбор: Orange Buzzsaw, Genesis Bullseye и Purple Blizzard.







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