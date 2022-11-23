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Гитарист ANTHRAX о PANTERA 2023



Scott Ian внес свои пару центов в бесконечный сериал "что Х думает о PANTERA":



«О, чувак. Знаешь что? Эти два чувака [Закк и Даррелл], они были такими не разлей вода, вот эти два парня. Они были очень близки, между ними определенно была связь... Я не буду заходить так далеко, чтобы сказать... Слушайте, разумеется, Даррелл и Винни были братьями. Zakk, вероятно, был настолько близок, насколько это вообще возможно, чтобы иметь кровное родство с Дарреллом. Эти два чувака были, как я уже сказал, не разлей вода.



Поскольку я знал Даррелла, и я ненавижу когда-либо говорить: "Я знал этого парня, и вот чего бы он хотел — я чувствую себя немного неловко, когда делаю что-то подобное — но в этой ситуации я бы сделал исключение, потому что я искренне считаю, что Даррелл, основываясь на моих многих, многих, многих, многих разговорах с ним на протяжении многих лет, определенно сказал бы: "Если меня здесь не будет, вы должны позвать Zakk'a, чтобы он достойно нес мой флаг, смекаете? Это очень похоже на то, что сказал бы Даррелл. Так что, да, я думаю, что Zakk — именно тот. кто нужен.



И я подумал еще вот о чем... Не хочу слишком углубляться в эту тему, потому что я знаю, что существует много людей с разными мнениями. Так оно и есть — благодаря Интернету каждый может высказать свое мнение. Редакторов больше нет — есть только мнения. Так что если вы хотите знать мое мнение, то это дань уважения, и так оно и должно быть. Это дань уважения одной из лучших групп в истории тяжелого металла. Это трибьют, в котором также участвуют два участника группы, а также два парня, которые, как я считаю, лучшие из всех, кто мог бы оказаться на этом месте чтобы отдать дань уважения PANTERA!»







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