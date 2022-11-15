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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 23
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Pantera

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ZAKK WYLDE начал учить песни PANTERA



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В рамках недавнего интервью ZAKK WYLDE сказал, что уже начал разучивать песни PANTERA:

«Да, конечно. Я работал над проектом некоторое время. Мне пришлось купить педаль Whammy. У меня никогда не было такой штуки. Grady [Champion, который был гитарным техником Даймбэга на протяжении всей его карьеры в PANTERA], вероятно, будет управлять этой штукой, парень, который управлял ею для Даймбэга. Так что да, теперь я обладатель педали Whammy [смеётся]. И у меня есть гитары Дайма, те, которые он мне подарил... У меня есть моё оборудование. Разумеется, Дайм использовал нечто другое, чего не использую я, — это шумоподавитель. Если вы собираетесь играть [напевает основной рифф "Cowboys From Hell"]... Мой материал — это просто чистейшая молния на постоянной основе. Если я собираюсь остановиться, то ты останавливаешься. У Дайма было две педали дисторшна одновременно. Я помню, как в своей аппаратной он спрашивает: "Zakk, какие педали ты используешь?" Мои педали овердрайва — у него была одна из этих штуковин в борде. Я отвечаю: "Дайм, это, наверное, даже не панорамирование, потому что у тебя там так много овердрайва". Но для него не хватало гейта. Ему это нравилось. И это искусство — контролировать процесс».

Что касается того, есть ли какая-то конкретная песня или соло, о которых он особенно беспокоится, когда дело доходит до исполнения их вживую, Zakk сказал:

«Для меня это всё равно что выучить материал Рэнди [Роадса] — когда мы исполняем "Mr. Crowley", "I Don't Know" или что-нибудь ещё. Для меня это веселье. Но если мы играем "Goddamn Electric", это соло — это нечто... Я к тому, что все соло у нас потрясающие; они все потрясающие. Будет прикольно, когда мы сыграем "Walk" или "Cowboys From Hell", или что-нибудь в этом роде. Некоторые из других песен, которые у нас в наличии, например... "A New Level" и ей подобные — они все классные. Кажется, я зашёл на ваш сайт (беседа была с Ola'ой Englund'ом), чтобы посмотреть "Becoming", посмотреть, как вы играете. Все эти вещи, которые ставили меня в тупик, я задавал вопрос: "Что это, чёрт возьми, было?" Я просто задавался вопросом: "Как играть..." и заходил на YouTube, чтобы посмотреть, как другие замечательные музыканты играют эти вещи... Для меня в этом тоже есть фишка — играть на пластинке — это одно, но потом ты убираешь пластинку и говоришь: "Хорошо. Сыграй её для меня". Это ориентир. Это как поиск по номерам — ты знаешь, куда тебе идти. Или снять GPS с машины. Например, "Хорошо, ты помнишь, как вернуться в Голливуд?" А ты такой: "Zakk, я понятия не имею. Я всё время ехал по GPS"».

Кроме того, он рассказал, что встретится с другими участниками PANTERA в конце месяца:

«Я буду встречаться с ребятами. А потом мы начнём всё прорабатывать и, возможно, просто пройдёмся по небольшим площадкам, сделаем всё тихо и спокойно, пока не начнём... Тогда мы начнём зажигать и выйдем на полную катушку!»




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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15 ноя 2022
Red One
В Goddamn Electric" соло Керри Кинг наиграл вроде бы
15 ноя 2022
Corpsegrinder04
Налажает бомж чувствуется, что просто ппц.

просмотров: 329

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