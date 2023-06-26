26 июн 2023



Вокалист SATYRICON присоединился на сцене к PANTERA



Вокалист SATYRICON Sigurd "Satyr" Wongraven присоединился на сцене к PANTERA в рамках выступления на фестивале Tons Of Rock для исполнения песни "Walk".







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