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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 32
*BRUCE DICKINSON — о группис 19
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
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Pantera

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21 сен 2022 : 		 Музыканты EYEHATEGOD — о PANTERA 2023

2 сен 2022 : 		 KING DIAMOND — о репетиции с PANTERA

31 авг 2022 : 		 Фронтмен SLIPKNOT — о концертах PANTERA: «Давайте дадим им шанс»

31 авг 2022 : 		 Техник Дайма одобряет PANTERA 2023

29 авг 2022 : 		 Трейлер концертов PANTERA 2023

28 авг 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA рад туру PANTERA 2023

22 авг 2022 : 		 Трейлер концертов PANTERA 2023

22 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о туре PANTERA: «Это не воссоединение»

21 авг 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «Первым побегу за билетом на PANTERA 2023»

17 авг 2022 : 		 PANTERA 2023 не планирует туров

17 авг 2022 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о помидорах и PANTERA 2023

14 авг 2022 : 		 MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023

8 авг 2022 : 		 Басист ANTHRAX считает, что CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE идеально подходят для участия в туре PANTERA

8 авг 2022 : 		 MAX CAVALERA — о туре PANTERA: «Фанаты заслуживают того, чтобы услышать эти песни»

4 авг 2022 : 		 PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!»

3 авг 2022 : 		 Барабанщик THREE DAYS GRACE — за Zakk'a

31 июл 2022 : 		 Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления THE REX BROWN EXPERIENCE

20 июл 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS рассуждает, а может ли быть такой состав PANTERA

18 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Для меня честь быть частью PANTERA 2023»

17 июл 2022 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA

15 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA

14 июл 2022 : 		 CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023?

4 апр 2022 : 		 Новое пиво от PANTERA

28 фев 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о любимом альбоме PANTERA

25 фев 2022 : 		 Вышли комиксы PANTERA
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Музыканты EYEHATEGOD — о PANTERA 2023



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Музыканты EYEHATEGOD Jimmy Bower и Mike IX Williams а недавней беседе ответили на вопрос, что они думают о PANTERA 2023/

Mike: «Я думаю, это ох$$$о. Я уверен, что это прекрасно. Я считаю, что есть много фанатов, у которых никогда не было возможности увидеть эту группу, и я считаю, что это отличный способ отдать дань уважения её творчеству. Стопроцентное благословение от меня, чувак».

Jimmy: «Мы с Phil'ом друзья, так что я рад, что это произошло... Это здорово. Я считаю, что это здорово. Все говорят, что без братьев Эббот будет немного странно, но что есть, то есть».

Mike: «Конечно, это будет странно без братьев Эббот. Но я думаю, что братья Эббот на сто процентов благословили бы это начинание!»




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