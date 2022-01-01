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Музыканты EYEHATEGOD — о PANTERA 2023



Музыканты EYEHATEGOD Jimmy Bower и Mike IX Williams а недавней беседе ответили на вопрос, что они думают о PANTERA 2023/



Mike: «Я думаю, это ох$$$о. Я уверен, что это прекрасно. Я считаю, что есть много фанатов, у которых никогда не было возможности увидеть эту группу, и я считаю, что это отличный способ отдать дань уважения её творчеству. Стопроцентное благословение от меня, чувак».



Jimmy: «Мы с Phil'ом друзья, так что я рад, что это произошло... Это здорово. Я считаю, что это здорово. Все говорят, что без братьев Эббот будет немного странно, но что есть, то есть».



Mike: «Конечно, это будет странно без братьев Эббот. Но я думаю, что братья Эббот на сто процентов благословили бы это начинание!»







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