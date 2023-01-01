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Барабанщик ALTER BRIDGE — о реюнионе PANTERA



В рамках фестиваля Welcome To Rockville, где выступали обе группы, барабанщик ALTER BRIDGE Scott Phillips в интервью Danny Wimmer Presents рассказал о своих впечатлениях о возвращении PANTERA:



«Это просто потрясающе. И мне кажется, что если вы хотите отдать дань уважения братьям Эбботтам, то следует выбрать для этих целей Charlie из ANTHRAX, который отлично справляется с партиями Винни, и Zakk'a Wylde'a на гитаре... Я к тому, что я не могу придумать исполнителей лучше на эти позиции и воздать должное Дайму и Винни.



Я с нетерпением жду возможности на всё это посмотреть. У нас предстоит пара концертов, которые мы даём в Европе летом, где у нас будет возможность с ними увидеться. Но сегодняшний первый вечер определённо будет особенным!»







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