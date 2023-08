28 авг 2023



SCOTT IAN и участники LAMB OF GOD спели PANTERA



Гитарист ANTHRAX Scott Ian, его 12-летний сын Revel, а также члены LAMB OF GOD Randy Blythe (vocals) и Art Cruz (drums) присоединились на сцене к PANTERA на выступлении в North Island Credit Union Amphitheatre, Chula Vista, California и исполнили "Walk" — видео доступно ниже.





View this post on Instagram

















+2 -0



просмотров: 178