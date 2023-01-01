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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
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Pantera

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28 авг 2023 : 		 SCOTT IAN и участники LAMB OF GOD спели PANTERA

28 авг 2023 : 		 Джейсон Момоа зашёл на PANTERA

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24 авг 2023 : 		 MIKE PORTNOY о PANTERA: «Я считаю, что они всё делают правильно»

23 авг 2023 : 		 Каким мог быть день рождения гитариста PANTERA?

21 авг 2023 : 		 PANTERA выступила на родине

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

15 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

13 авг 2023 : 		 JOEY BELLADONNA присоединился на сцене к PANTERA

8 авг 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

6 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления PANTERA

2 авг 2023 : 		 Дрон PANTERA

30 июл 2023 : 		 Группа PANTERA сыграла 'Slaughtered'

30 июл 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Как я ходил на PANTERA в 1996»

28 июл 2023 : 		 Барабанщик OVERKILL поддерживает возвращение PANTERA

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26 июл 2023 : 		 Гитарист DROWNING POOL о реюнионе PANTERA

16 июл 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

11 июл 2023 : 		 PANTERA в Италии

10 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о возвращении PANTERA: «Очень рад!»

9 июл 2023 : 		 Гитарист THE HAUNTED мог оказаться в PANTERA

6 июл 2023 : 		 ZAKK WYLDE — о туре PANTERA

4 июл 2023 : 		 Музыканты KREATOR присоединились на сцене к PANTERA

2 июл 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

30 июн 2023 : 		 Барабанщик ALTER BRIDGE — о реюнионе PANTERA
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|||| 28 авг 2023

SCOTT IAN и участники LAMB OF GOD спели PANTERA



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Гитарист ANTHRAX Scott Ian, его 12-летний сын Revel, а также члены LAMB OF GOD Randy Blythe (vocals) и Art Cruz (drums) присоединились на сцене к PANTERA на выступлении в North Island Credit Union Amphitheatre, Chula Vista, California и исполнили "Walk" — видео доступно ниже.




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