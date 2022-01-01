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*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 25
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 10
*KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался п... 9
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Pantera

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14 июл 2022 : 		 CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023?

4 апр 2022 : 		 Новое пиво от PANTERA

28 фев 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о любимом альбоме PANTERA

25 фев 2022 : 		 Вышли комиксы PANTERA

21 фев 2022 : 		 PHILIP ANSELMO — о песне PANTERA "Mouth For War"

22 дек 2021 : 		 SAMMY HAGAR: «Меня звали в PANTERA»

8 дек 2021 : 		 Клуб, где был убит гитарист PANTERA, разрушен

24 авг 2021 : 		 Директор DEAN GUITARS обвиняет Риту Хейни в клевете

24 авг 2021 : 		 Умер дизайнер гитар Даймбэга

24 авг 2021 : 		 Представитель DEAN GUITARS ответил на обвинения со стороны родственников гитариста PANTERA

24 авг 2021 : 		 Наследники гитариста PANTERA против DEAN GUITARS

20 июл 2021 : 		 PANTERA и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

9 мар 2021 : 		 Музыканты BARONESS, CODE ORANGE и CONVERGE исполняют PANTERA

10 фев 2021 : 		 REX BROWN: «Переиздания ранней PANTERA? Ну...»

9 фев 2021 : 		 REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»

2 янв 2021 : 		 KATANA CARTEL почтили память гитариста PANTERA

25 ноя 2020 : 		 3D-фигурка от PANTERA

20 ноя 2020 : 		 PANTERA и TEXAS ALE PROJECT выпустят пиво

23 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

13 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

7 окт 2020 : 		 Будут ли переизданы ранние пластинки PANTERA?

28 сен 2020 : 		 PANTERA могут выпустить пиво

10 сен 2020 : 		 Детали переиздания PANTERA

28 июл 2020 : 		 Переиздание PANTERA выйдет осенью

27 июл 2020 : 		 PANTERA отмечает юбилей

24 июл 2020 : 		 Юбилейный постер PANTERA
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CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023?



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По слухам барабанщик ANTHRAX Charlie Benante и гитарист OZZY OSBOURNE Zakk Wylde примут участие в туре PANTERA 2023. Philip Anselmo и Rex Brown вчера подписали соглашение с Artist Group International о туре по Северной Америке.




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