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CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023?



По слухам барабанщик ANTHRAX Charlie Benante и гитарист OZZY OSBOURNE Zakk Wylde примут участие в туре PANTERA 2023. Philip Anselmo и Rex Brown вчера подписали соглашение с Artist Group International о туре по Северной Америке.





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