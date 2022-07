17 июл 2022



Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA



Вокалист AVENGED SEVENFOLD Matt Sanders (aka M. Shadows) с радостью воспринял известие о будущем туре PANTERA:



«Независимо от наших собственных чувств, кажется, что это воссоединение Pantera напоминает нам о том, что жизнь хрупка и коротка. Мы живем в эпоху, когда Phil и Rex всё ещё могут выходить на сцену и исполнять песни, и скоро это время тоже пройдёт. Наслаждайтесь этим, пока есть возможность. С нетерпением ждём».



На вопрос одного из поклонников, что он думает относительно участия Zakk'a, он ответил:



«Надеюсь, что слухи верны... Отлично вписывается, плюс друг Дайма. Прекрасное посвящение!»









Irregardless of our personal feelings, it seems that this @Pantera reunion reminds us that life is fragile and short. We live in an era where Phil and Rex can still go out there and perform the songs and soon that time will pass too. Enjoy it while you can. Looking forward. I hope so… perfect fit and a friend to Dime. What a great tribute.













