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*DAVID ELLEFSON в DIETH 17
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 15
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Pantera

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|||| 17 июл 2022

Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA



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Вокалист AVENGED SEVENFOLD Matt Sanders (aka M. Shadows) с радостью воспринял известие о будущем туре PANTERA:

«Независимо от наших собственных чувств, кажется, что это воссоединение Pantera напоминает нам о том, что жизнь хрупка и коротка. Мы живем в эпоху, когда Phil и Rex всё ещё могут выходить на сцену и исполнять песни, и скоро это время тоже пройдёт. Наслаждайтесь этим, пока есть возможность. С нетерпением ждём».

На вопрос одного из поклонников, что он думает относительно участия Zakk'a, он ответил:

«Надеюсь, что слухи верны... Отлично вписывается, плюс друг Дайма. Прекрасное посвящение!»

Irregardless of our personal feelings, it seems that this @Pantera reunion reminds us that life is fragile and short. We live in an era where Phil and Rex can still go out there and perform the songs and soon that time will pass too. Enjoy it while you can. Looking forward.



I hope soвЂ¦ perfect fit and a friend to Dime. What a great tribute.






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17 июл 2022
Atheist666
Робб Флинн тоже бы неплохо смотрелся, но он вроде все ещё в ссоре с Ансельмо.
17 июл 2022
o
overgrin
роб не умеет играть......его уровень нулевой по сравнению с Даймом и Заком
17 июл 2022
Atheist666
overgrin, тут не поспоришь
17 июл 2022
l
logonaki
Ппц. Надо было дождаться, чтобы двое померли, а потом решиться на воссоединение. Пораньше не могли а?!🤦♂
17 июл 2022
Kliops144
Зак еще крут и тем, что он имеет свой собственный стиль и не будет просто копировать игру Дайма (да и не сможет, наверное), а будет играть в своей манере. Вон - по видосу на брокен выше это явственно слышно, и не сказать, что это плохо.

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