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Басист PANTERA: «Вера братьев заставила меня совершенствоваться»



Rex Brown в рамках недавней беседы для программы Icons рассказал о своём детстве в Техасе, создании группы и многом другом.



«Я знал об этих ребятах, — говорит музыкант в трейлере, имея в виду основателей PANTERA, гитариста "Dimebag" Даррелла Эбботта и барабанщика Винни Пола Эбботта. — Я жил совсем рядом с ними. Их средняя школа была в полутора милях от меня. Летом 81-го года Дайм зашёл в спальню с альбомом [OZZY OSBOURNE'а] "Diary Of A Madman" и, вероятно, коллекцией VAN HALEN, и Дайм вышел оттуда таким пижоном, которого я никогда не видел. Когда он вышел из той комнаты, это вдохновило меня... "О Боже. Я должен соответствовать этому парню". Это был выбор, который я должен был сделать. И всё из-за этих братьев. Абсолютно точгно!»







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