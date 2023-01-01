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PANTERA сможет кинуть в Германии



PANTERA всё никак не может успокоиться и хочет на немецкую землю — второй заход, если он не будет отменён, ожидается второго июня в Schleyer-Halle, Штуттгарт и третьего июня Messe Dresden, Дрезден.











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