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*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 39
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Pantera

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1 мар 2023 : 		 PANTERA сможет кинуть в Германии

21 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о реюнионе PANTERA: «Будет хорошо, но иначе»

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10 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE будет продавать гитары с концертов PANTERA

10 фев 2023 : 		 Над возвращением PANTERA работали два года

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21 янв 2023 : 		 Гитарист SKID ROW рад возвращению PANTERA

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17 янв 2023 : 		 Бывший вокалист PANTERA о том, что было, и о том, что есть

11 янв 2023 : 		 Гитарист MACHINE HEAD/DECAPITATED рад воссоединению PANTERA

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3 янв 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: ZAKK WYLDE идеален для PANTERA

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29 дек 2022 : 		 PANTERA: вид сзади от Rob'a
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PANTERA сможет кинуть в Германии



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PANTERA всё никак не может успокоиться и хочет на немецкую землю — второй заход, если он не будет отменён, ожидается второго июня в Schleyer-Halle, Штуттгарт и третьего июня Messe Dresden, Дрезден.






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