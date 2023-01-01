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Pantera

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Бывший гитарист EXODUS — о возвращении PANTERA



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Rick Hunolt в интервью "The Chuck Shute Podcast" вставил свои пару центов по поводу возвращения PANTERA после слов ведущего о том, что «было бы классно вновь услышать эти песни на концерте»:

«Именно по этой причине они это делают. Вы знаете, в этом участвуют деньги — разумеется, они есть. Но кого это колышет? Честно говоря, если вы поговорите по душам с Zakk'ом или с Charlie, они делают это потому, что хотят играть эти песни.

Вы видели аудиторию [на недавнем концерте PANTERA] в Чили, в Южной Америке? Зайдите на YouTube. Чувак, это безумные толпы. Я к тому, что насколько хватает глаз, люди прыгают туда-сюда. Это просто невероятно».




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