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Басист PANTERA: «Не хотел подставлять братушек!»



Басист PANTERA Rex Brown подтвердил, что COVID-19 не позволил ему принимать участие в южно-американском туре:



«Я подхватил очень слабый штамм Covid, но из-за наших собственных правил, я просто не хотел рисковать, чтобы мои братья или команда заболели!!! Я чувствую себя лучше и нахожусь на пути к скорейшему выздоровлению. Счастливого Рождества и до встречи в следующем году!»











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