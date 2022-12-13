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*Почему EXODUS не стали популярными? 38
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 19
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 18
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
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Pantera

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13 дек 2022 : 		 Басист PANTERA: «Не хотел подставлять братушек!»

12 дек 2022 : 		 PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a

11 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

10 дек 2022 : 		 CHARLIE BENANTE: «Готовился к PANTERA месяцами»

8 дек 2022 : 		 PAUL STANLEY доволен новой PANTERA

8 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

7 дек 2022 : 		 Барабанщик PANTERA — о первом концерте: «Я медитировал под металл!»

5 дек 2022 : 		 Мультикамерная съемка полного выступления PANTERA

5 дек 2022 : 		 Басист PANTERA: «Вера братьев заставила меня совершенствоваться»

3 дек 2022 : 		 Видео с первого выступления PANTERA

3 дек 2022 : 		 Лидер SEPULTURA о возвращении PANTERA

2 дек 2022 : 		 Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления группы, но не согласны с термином «воссоединение»

2 дек 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы были очень близки с PANTERA»

29 ноя 2022 : 		 REX BROWN о новом составе PANTERA

24 ноя 2022 : 		 Барабанщик NONPOINT о PANTERA 2023

23 ноя 2022 : 		 Гитарист ANTHRAX о PANTERA 2023

22 ноя 2022 : 		 Фото с репетиции PANTERA

22 ноя 2022 : 		 Басист ANTHRAX о PANTERA 2023

21 ноя 2022 : 		 Фронтмен DISTURBED — о туре PANTERA

19 ноя 2022 : 		 PANTERA получили фигурки FUNKO

15 ноя 2022 : 		 ZAKK WYLDE начал учить песни PANTERA

11 ноя 2022 : 		 Вокалист DISTURBED жаждет увидеть PANTERA 2023

10 ноя 2022 : 		 KIRK WINDSTEIN — о PANTERA 2023

9 ноя 2022 : 		 TOM GABRIEL FISCHER — о PANTERA 2023

8 ноя 2022 : 		 DOUG PINNICK — о PANTERA 2023

4 ноя 2022 : 		 ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, это будет звучать по-моему»
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Басист PANTERA: «Не хотел подставлять братушек!»



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Басист PANTERA Rex Brown подтвердил, что COVID-19 не позволил ему принимать участие в южно-американском туре:

«Я подхватил очень слабый штамм Covid, но из-за наших собственных правил, я просто не хотел рисковать, чтобы мои братья или команда заболели!!! Я чувствую себя лучше и нахожусь на пути к скорейшему выздоровлению. Счастливого Рождества и до встречи в следующем году!»






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13 дек 2022
Red One
Да это тот клоун из фильских Нелегалов, они пару лет ездили с пантеровским сетом. "реюнион" заиграл новыми красками

просмотров: 286

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