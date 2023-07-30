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*Умерла Шинейд О'Коннор 37
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 28
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 21
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 20
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Pantera

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30 июл 2023 : 		 Группа PANTERA сыграла 'Slaughtered'

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20 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

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16 июн 2023 : 		 Гитарист PANTERA: «Реюнион — это круто!»

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

14 июн 2023 : 		 PANTERA в Праге

6 июн 2023 : 		 Кавер-версия PANTERA от RIVERSEND

4 июн 2023 : 		 RICHARD PATRICK рад возвращению PANTERA

3 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

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|||| 30 июл 2023

Группа PANTERA сыграла 'Slaughtered'



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Группа PANTERA впервые за 22 года сыграла 'Slaughtered' в рамках выступления 28 июля в The Pavilion at Star Lake, Burgettstown, Pennsylvania.

Сет-лист:

01. A New Level
02. Mouth For War
03. Strength Beyond Strength
04. Becoming
05. I'm Broken
06. Suicide Note Pt. II
07. 5 Minutes Alone
08. This Love
09. Fucking Hostile
10. Planet Caravan (BLACK SABBATH cover)
11. Happy Birthday (for Rex Brown)
12. Walk
13. Domination / Hollow
14. Cowboys From Hell

Encore:

15. Slaughtered (first half only)
16. Revolution Is My Name




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30 июл 2023
Red One
Просто напомню, что как раз 22 года прошло с тех пор, как основатели группы PANTERA завершили деятельность группы и до конца своих дней были категорически против реюниона.
Like!2
31 июл 2023
Kliops144
Red One, и не говори, все эти "Дайм и Винни смотрят на это с небес и радуются" уже изжогу вызывают. Может, Дайм и был бы не против, но Винни был очень тверд в этом вопросе. Ебаный цирк, не иначе. Со всем уважением к Филе, Рексу, Заку и Чарки, офц.

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