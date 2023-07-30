30 июл 2023



Группа PANTERA сыграла 'Slaughtered'



Группа PANTERA впервые за 22 года сыграла 'Slaughtered' в рамках выступления 28 июля в The Pavilion at Star Lake, Burgettstown, Pennsylvania.



Сет-лист:



01. A New Level

02. Mouth For War

03. Strength Beyond Strength

04. Becoming

05. I'm Broken

06. Suicide Note Pt. II

07. 5 Minutes Alone

08. This Love

09. Fucking Hostile

10. Planet Caravan (BLACK SABBATH cover)

11. Happy Birthday (for Rex Brown)

12. Walk

13. Domination / Hollow

14. Cowboys From Hell



Encore:



15. Slaughtered (first half only)

16. Revolution Is My Name







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