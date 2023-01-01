Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 43
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 39
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 17
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
*DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы» 12
*Новое видео KK's PRIEST 12
*Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прош... 12
*Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Ненавидеть наш новый альбом впо... 11
*DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших учас... 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 43
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 39
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 17
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



6 июл 2023 : 		 ZAKK WYLDE — о туре PANTERA

4 июл 2023 : 		 Музыканты KREATOR присоединились на сцене к PANTERA

2 июл 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

30 июн 2023 : 		 Барабанщик ALTER BRIDGE — о реюнионе PANTERA

29 июн 2023 : 		 MAX CAVALERA присоединился на сцене к PANTERA

26 июн 2023 : 		 Вокалист SATYRICON присоединился на сцене к PANTERA

20 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

19 июн 2023 : 		 Лидер SMASHING PUMPKINS — о том, как он защитил METALLICA при общении с PANTERA

16 июн 2023 : 		 Гитарист PANTERA: «Реюнион — это круто!»

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

14 июн 2023 : 		 PANTERA в Праге

6 июн 2023 : 		 Кавер-версия PANTERA от RIVERSEND

4 июн 2023 : 		 RICHARD PATRICK рад возвращению PANTERA

3 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

2 июн 2023 : 		 Бокс-сет PANTERA летом

1 июн 2023 : 		 ATTILA CSIHAR спелся с PANTERA

1 июн 2023 : 		 Вторая платина PANTERA

30 май 2023 : 		 Видео полного выступления PANTERA

28 май 2023 : 		 Первое за 23 года европейское выступление PANTERA

22 май 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

22 май 2023 : 		 PANTERA — о первом концерте в США за 22 года

14 май 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

13 май 2023 : 		 CHARLIE BENANTE: «Не я решил выступать как PANTERA»

8 май 2023 : 		 PANTERA отыграла первое за 22 года шоу в США

6 май 2023 : 		 Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли друг друга»

4 май 2023 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS любит PANTERA и SLAYER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ZAKK WYLDE — о туре PANTERA



zoom
ZAKK WYLDE поделился в интервью Guitar World своими впечатлениями от тура PANTERA:

«Я всегда знал, что Дайм [покойный гитарист PANTERA Даррелл Эбботт] был великим, но теперь, когда я изучил множество его песен и соло, он стал более выдающимся, чем я мог предположить. Он определенно занимает достойное место за общим столом со своими героями и дышит тем же разреженным воздухом, что и Tony Iommi, потому что, как и BLACK SABBATH, PANTERA создали целый жанр музыки; они были прецизионным станком, который и по сей день считается эталоном.

Дело не только в том, как Дайм играл и насколько великолепной была его техника; дело в том, что он создал. Это его наследие — и оно намного, намного больше, чем просто великий исполнитель.

Кроме того, музыка PANTERA обладает огромной силой и особенностью; она идеально подходит для живых выступлений и фестивалей — это на самом деле так. Реакция публики была просто безумной. Дайм и Винни [Пол Эбботт, покойный барабанщик PANTERA] определенно были бы в восторге от этого — увидеть, частью чего они были и что создали.

Как мы с вами знаем, каждый день у Дайма и Винни был пятницей или субботним вечером. Они наслаждались жизнью на полную катушку. Поэтому я всегда говорю всем следующее: если вы хотите прославить Дайма и Винни, вы должны быть благодарны каждому дню и надирайте как можно больше задниц!

Я наслаждался многими дебошами Даймбэга, из-за которых потом мне хорошенько влетало от жены! [Смеётся]. И потом мне всегда приходилось посылать его поговорить с ней, чтобы все уладить — потому что я знал, что она не будет кричать на Дайма, ведь он был таким очаровательным милым парнем!

В конце концов, для меня большая честь, что меня попросили помочь отметить невероятное величие Святого Дайма и Святого Винни. Можно сказать, что я нахожусь в миссии от Бога, как Джейк и Элвуд! [Смеётся].

Шутки в сторону, мы просто четверо друзей, чествующих память наших приятелей и удивительную созданную ими музыку, которая приносит стольким людям радость и счастье — точно так же, как это делали их герои. Вот почему мы до сих пор слушаем Рэнди [Роадса], Эдди [Ван Халена], SABBATH, [LED] ZEPPELIN, Джими Хендрикса и PANTERA — потому что они возвращают тебя в твое счастливое состояние. Это прекрасная музыка, и для меня каждое шоу, которое мы сделали в честь Дайма и Винни, было особенным. Намного больше, чем особенным...»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 274

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом