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ZAKK WYLDE — о туре PANTERA



ZAKK WYLDE поделился в интервью Guitar World своими впечатлениями от тура PANTERA:



«Я всегда знал, что Дайм [покойный гитарист PANTERA Даррелл Эбботт] был великим, но теперь, когда я изучил множество его песен и соло, он стал более выдающимся, чем я мог предположить. Он определенно занимает достойное место за общим столом со своими героями и дышит тем же разреженным воздухом, что и Tony Iommi, потому что, как и BLACK SABBATH, PANTERA создали целый жанр музыки; они были прецизионным станком, который и по сей день считается эталоном.



Дело не только в том, как Дайм играл и насколько великолепной была его техника; дело в том, что он создал. Это его наследие — и оно намного, намного больше, чем просто великий исполнитель.



Кроме того, музыка PANTERA обладает огромной силой и особенностью; она идеально подходит для живых выступлений и фестивалей — это на самом деле так. Реакция публики была просто безумной. Дайм и Винни [Пол Эбботт, покойный барабанщик PANTERA] определенно были бы в восторге от этого — увидеть, частью чего они были и что создали.



Как мы с вами знаем, каждый день у Дайма и Винни был пятницей или субботним вечером. Они наслаждались жизнью на полную катушку. Поэтому я всегда говорю всем следующее: если вы хотите прославить Дайма и Винни, вы должны быть благодарны каждому дню и надирайте как можно больше задниц!



Я наслаждался многими дебошами Даймбэга, из-за которых потом мне хорошенько влетало от жены! [Смеётся]. И потом мне всегда приходилось посылать его поговорить с ней, чтобы все уладить — потому что я знал, что она не будет кричать на Дайма, ведь он был таким очаровательным милым парнем!



В конце концов, для меня большая честь, что меня попросили помочь отметить невероятное величие Святого Дайма и Святого Винни. Можно сказать, что я нахожусь в миссии от Бога, как Джейк и Элвуд! [Смеётся].



Шутки в сторону, мы просто четверо друзей, чествующих память наших приятелей и удивительную созданную ими музыку, которая приносит стольким людям радость и счастье — точно так же, как это делали их герои. Вот почему мы до сих пор слушаем Рэнди [Роадса], Эдди [Ван Халена], SABBATH, [LED] ZEPPELIN, Джими Хендрикса и PANTERA — потому что они возвращают тебя в твое счастливое состояние. Это прекрасная музыка, и для меня каждое шоу, которое мы сделали в честь Дайма и Винни, было особенным. Намного больше, чем особенным...»







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