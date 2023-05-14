Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
*THE AGONIST всё 16
*BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE... 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
*ROBERT TRUJILLO назвал любимый альбом METALLICA 12
*DEE SNIDER: «Для меня было честью принять приглашение на гей... 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



14 май 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

13 май 2023 : 		 CHARLIE BENANTE: «Не я решил выступать как PANTERA»

8 май 2023 : 		 PANTERA отыграла первое за 22 года шоу в США

6 май 2023 : 		 Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли друг друга»

4 май 2023 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS любит PANTERA и SLAYER

28 апр 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: «Zakk — именно тот, кто нужен PANTERA»

23 апр 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO — о туре с PANTERA

20 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL о реюнионе PANTERA

10 апр 2023 : 		 VINNY APPICE — о туре PANTERA: «Они могли бы сделать это раньше»

31 мар 2023 : 		 Второй концерт PANTERA. В 2023

27 мар 2023 : 		 Первый концерт PANTERA. В 2023

19 мар 2023 : 		 LARS ULRICH о реюнионе PANTERA

15 мар 2023 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST был бы не против выступить вместе с PANTERA в качестве фронтмена

8 мар 2023 : 		 MORGAN LANDER: «Душа PANTERA ушла»

1 мар 2023 : 		 PANTERA сможет кинуть в Германии

21 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о реюнионе PANTERA: «Будет хорошо, но иначе»

21 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Без братьев Эбботт это не PANTERA»

15 фев 2023 : 		 Барабанщик EXODUS рад воссоединению PANTERA

14 фев 2023 : 		 Барабанщик PANTERA: «Чего вы ко мне цепляетесь?»

10 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE будет продавать гитары с концертов PANTERA

10 фев 2023 : 		 Над возвращением PANTERA работали два года

7 фев 2023 : 		 TODD LA TORRE о реюнионе PANTERA

5 фев 2023 : 		 Гитарист ANTHRAX рад, что Charlie в PANTERA

3 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE об отмене концертов PANTERA: «Ну а я то что могу?»

26 янв 2023 : 		 PANTERA отменили и в Австрии

24 янв 2023 : 		 Бывший гитарист EXODUS — о возвращении PANTERA
Показать далее
| - |

|||| 14 май 2023

Drum-cam от PANTERA



zoom
Charlie Benante опубликовал drum-cam видео с первого за 22 года концерта PANTERA в США.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 май 2023
gravitgroove
Звукари там гитарные похоже на йух были посланы Уаилдом: шипение сплошное, как он любит. У Даррела звук был на верхах колючий, но и в середине пердеж был приличный, что комбики двигались.
15 май 2023
Judas Kiss
Думал, запись Вини Пола вcплыла, а это кавер-группа "Easy Money"

просмотров: 304

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом