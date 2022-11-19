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Pantera

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27 окт 2022 : 		 Dave Lombardo — о PANTERA 2023

19 окт 2022 : 		 ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA

17 окт 2022 : 		 VINNY APPICE — о возвращении PANTERA: «Я думаю, это здорово»

15 окт 2022 : 		 ROB HALFORD — о воссоединении участников PANTERA

14 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего сказать по этому поводу»

27 сен 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK — о концертах PANTERA: «Я хочу это увидеть»

21 сен 2022 : 		 Музыканты EYEHATEGOD — о PANTERA 2023

2 сен 2022 : 		 KING DIAMOND — о репетиции с PANTERA

31 авг 2022 : 		 Фронтмен SLIPKNOT — о концертах PANTERA: «Давайте дадим им шанс»

31 авг 2022 : 		 Техник Дайма одобряет PANTERA 2023

29 авг 2022 : 		 Трейлер концертов PANTERA 2023

28 авг 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA рад туру PANTERA 2023

22 авг 2022 : 		 Трейлер концертов PANTERA 2023

22 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о туре PANTERA: «Это не воссоединение»
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|||| 19 ноя 2022

PANTERA получили фигурки FUNKO



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Популярный изготовитель фигурок FUNKO сообщил, что выпустит фигурки музыкантов PANTERA, — детали доступны на Funko.com.




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19 ноя 2022
Red One
А где Заккк и Бенанте? Без них Pantera мертва.
Like!1
19 ноя 2022
gravitgroove
Red One, поставлю тебе лайк, пожалуй, за попытку, хоть и неудачную.

Фигурки эти как были произведением безвкусицы, так и остались. Пластик… Китай! То дело - оловянные солдатики производства СССР!

просмотров: 425

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