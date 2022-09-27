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Фронтмен NICKELBACK — о концертах PANTERA: «Я хочу это увидеть»



Фронтмен NICKELBACK Chad Kroeger прокомментировал новость о том, что оставшиеся участники PANTERA Philip Anselmo (вокал) и Rex Brown (бас) объединятся с гитаристом Zakk'ом Wylde'ом (OZZY OSBOURNE, BLACK LABEL SOCIETY) и барабанщиком Charlie Benante (ANTHRAX) для мирового турне под вывеской PANTERA.



Kroeger высказал своё мнение о возвращении PANTERA в интервью LA Lloyd:



«Это звучит эгоистично, но я хочу увидеть эти песни в живом исполнении. Когда ты слушаешь альбом PANTERA, ты думаешь про себя — как мы думали последние, я не знаю, сколько лет, с тех пор как группа распалась — типа: "Я никогда больше не увижу эти песни в живом исполнении". И это душераздирающе. И ребят зовут в разные места... Я люблю Zakk'a, я люблю Charlie — они прекрасные ребята. Они собираются выйти на сцену и сделать это... И Phil'у нужно просто выйти на сцену и зажечь.



Я бы пошёл посмотреть на это. Я бы купил билет, чтобы пойти на это шоу. Я хочу это увидеть. Я хочу кричать эти песни. И я думаю, что если назвать это посвящением, то, наверное, это будет ближе к сути, и это здорово. Эти люди любят эту музыку, они хотят воссоздавать её вживую каждый вечер... И, как я уже сказал, пока Phil участвует в этом, это будет здорово. Я думаю, что поклонникам PANTERA понравится, когда они будут смотреть выступления этих парней...



С теми, кому не нравится эта идея, когда в их городе состоится концерт, я думаю, произойдёт то же самое, что происходит с теми людьми, которые говорят, что им не нравятся NICKELBACK. Они всегда оказываются на шоу. Как ни странно — шок! Из серии: "Я ненавижу этих ребят. Они отстой". А потом: "Ты идёшь?" — "Конечно" [смеётся]».







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