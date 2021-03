сегодня



Музыканты BARONESS, CODE ORANGE и CONVERGE исполняют PANTERA



"Two Minutes To Late Night", в состав которых в этот раз вошли музыканты HALESTORM, CODE ORANGE, BARONESS и CONVERGE, опубликовали собственное прочтение композиции PANTERA "Mouth For War" — видео доступно ниже.



Состав:



* Lzzy Hale (HALESTORM)

* Gina Gleason (BARONESS)

* Reba Meyers (CODE ORANGE)

* Madi Watkins (YEAR OF THE KNIFE)

* Ben Koller (MUTOID MAN, CONVERGE, ALL PIGS MUST DIE, KILLER BE KILLED)

* Jordan Olds (a.k.a. Gwarsenio Hall)













