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Pantera

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9 мар 2021 : 		 Музыканты BARONESS, CODE ORANGE и CONVERGE исполняют PANTERA

10 фев 2021 : 		 REX BROWN: «Переиздания ранней PANTERA? Ну...»

9 фев 2021 : 		 REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»

2 янв 2021 : 		 KATANA CARTEL почтили память гитариста PANTERA

25 ноя 2020 : 		 3D-фигурка от PANTERA

20 ноя 2020 : 		 PANTERA и TEXAS ALE PROJECT выпустят пиво

23 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

13 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

7 окт 2020 : 		 Будут ли переизданы ранние пластинки PANTERA?

28 сен 2020 : 		 PANTERA могут выпустить пиво

10 сен 2020 : 		 Детали переиздания PANTERA

28 июл 2020 : 		 Переиздание PANTERA выйдет осенью

27 июл 2020 : 		 PANTERA отмечает юбилей

24 июл 2020 : 		 Юбилейный постер PANTERA

3 июн 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH — о концертах с PANTERA

1 июн 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE исполняет песню PANTERA

27 май 2020 : 		 Техасский тур по местам славы PANTERA

11 май 2020 : 		 PANTERA собрала 100 000 на футболке

5 апр 2020 : 		 PANTERA выпустили специальную футболку

23 мар 2020 : 		 PANTERA планируют переиздание

3 мар 2020 : 		 REX BROWN о возможном реюнионе PANTERA: «Я в деле»

3 фев 2020 : 		 Дети исполняют песню PANTERA

30 янв 2020 : 		 PANTERA набрали миллиард прослушиваний

17 дек 2019 : 		 Клуб, где убили Даймбэга Даррелла, выставлен на продажу

2 дек 2019 : 		 JASON MOMOA исполняет PANTERA

29 окт 2019 : 		 ZAKK WYLDE по-прежнему готов к реюниону PANTERA
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|||| сегодня

Музыканты BARONESS, CODE ORANGE и CONVERGE исполняют PANTERA



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"Two Minutes To Late Night", в состав которых в этот раз вошли музыканты HALESTORM, CODE ORANGE, BARONESS и CONVERGE, опубликовали собственное прочтение композиции PANTERA "Mouth For War" — видео доступно ниже.

Состав:

* Lzzy Hale (HALESTORM)
* Gina Gleason (BARONESS)
* Reba Meyers (CODE ORANGE)
* Madi Watkins (YEAR OF THE KNIFE)
* Ben Koller (MUTOID MAN, CONVERGE, ALL PIGS MUST DIE, KILLER BE KILLED)
* Jordan Olds (a.k.a. Gwarsenio Hall)

Watch LZZY HALE Cover PANTERA's 'Mouth For War' With Members Of BARONESS, CODE ORANGE And CONVERGE





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


9 мар 2021, 17:54		кал

Ress


9 мар 2021, 18:03		Слава яйцам, что не walk, ну и за пантеру на телекастере спасибо :')


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