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Pantera

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24 авг 2021 : 		 Директор DEAN GUITARS обвиняет Риту Хейни в клевете

24 авг 2021 : 		 Умер дизайнер гитар Даймбэга

24 авг 2021 : 		 Представитель DEAN GUITARS ответил на обвинения со стороны родственников гитариста PANTERA

24 авг 2021 : 		 Наследники гитариста PANTERA против DEAN GUITARS

20 июл 2021 : 		 PANTERA и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

9 мар 2021 : 		 Музыканты BARONESS, CODE ORANGE и CONVERGE исполняют PANTERA

10 фев 2021 : 		 REX BROWN: «Переиздания ранней PANTERA? Ну...»

9 фев 2021 : 		 REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»

2 янв 2021 : 		 KATANA CARTEL почтили память гитариста PANTERA

25 ноя 2020 : 		 3D-фигурка от PANTERA

20 ноя 2020 : 		 PANTERA и TEXAS ALE PROJECT выпустят пиво

23 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

13 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

7 окт 2020 : 		 Будут ли переизданы ранние пластинки PANTERA?

28 сен 2020 : 		 PANTERA могут выпустить пиво

10 сен 2020 : 		 Детали переиздания PANTERA

28 июл 2020 : 		 Переиздание PANTERA выйдет осенью

27 июл 2020 : 		 PANTERA отмечает юбилей

24 июл 2020 : 		 Юбилейный постер PANTERA

3 июн 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH — о концертах с PANTERA

1 июн 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE исполняет песню PANTERA

27 май 2020 : 		 Техасский тур по местам славы PANTERA

11 май 2020 : 		 PANTERA собрала 100 000 на футболке

5 апр 2020 : 		 PANTERA выпустили специальную футболку

23 мар 2020 : 		 PANTERA планируют переиздание

3 мар 2020 : 		 REX BROWN о возможном реюнионе PANTERA: «Я в деле»
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|||| 24 авг 2021

Умер дизайнер гитар Даймбэга



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Бадди Блейз Уэбстер, дизайнер классической гитары Даймбэга Даррелла "Dean From Hell" и утверждавший, что ничего не получил с продаж инструмента, ушёл из жизни. Причины смерти не озвучены.

DIMEBAG Guitar Designer BUDDY














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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Mad Katz


24 авг 2021, 15:55		Наверняка клиент такого человечища был гениальным музы кантом.

Saxon9


24 авг 2021, 17:05		Гитара в горошек няяяя

sibterminator


24 авг 2021, 20:03		Чарли Уоттс еще скончался.


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