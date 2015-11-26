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Pantera

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REX BROWN: «Переиздания ранней PANTERA? Ну...»



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REX BROWN в рамках недавнего интервью коснулся темы ранних записей PANTERA и возможности их переиздания:

«Знаете, это как вернуться в прошлое и начать копаться в школьных тетрадках и говорить: "Смотри, как далеко мы смогли уйти от этого всего"».

По словам Rex'a, он признаёт, что несмотря на то, что это имело место, он никак не ожидал, что об этих альбомах будут до сих пор вспоминать:

«Я скажу так: далеко не у каждой группы есть шанс в 17 записать грёбаную пластинку. У нас получилось, и мы заплатили за каждый грёбаный выверт, и ничего этого не вернулось. Мы оплатили студию, мы оплачивали издание и никогда не думали, что это уйдёт куда-то глобально, так что всё случилось как бы вопреки. Но мы и правда научились тому, что такое создание песен, что такое быть группой».

Несмотря на три альбома, Rex считает, что история группы началось только с появления Anselmo:

«Старый вокалист? Да он мгновенно ушёл в никуда. Он просто не был с нами тремя на той же волне. У чувака никогда в жизни не было работы. Я вижу, как он рвёт глотку в каких-то журналах, но это же из серии: "Чувак, ты был в группе четыре года, ёппа, смекаешь? И теперь ты хочешь искупаться в лучах славы 35 лет спустя? Прости, приятель, но твой поезд ушёл!" Так что я не хочу отдавать должное тому, где это, грёбушки-ушлёпушки, неоправданно, понимаешь? Как только мы взяли Phil'a в группу, она сразу превратилась во что-то другое, и это была та PANTERA, которую мы знаем сейчас, и поэтому мы никогда не говорим об этих старых пластинках.

Вспоминая прошлое, он всё же заметил:

«Ну знаешь, вернуться в прошлое это порой и неплохо, но это что-то уж совсем дремучее и последнее, о чём я вспоминаю по утрам. "О, помнишь ту мелодию "Nothing On (But The Radio)" и кто её пел?" Нет! Я ненавижу такие песни, трах тебя тибидох, но это был процесс роста, а сейчас из-за того, что мы стали известны, их много раз нелегально выпускали, и люди считают частью нашей истории и эти записи. Но это не так. Если Phil не поёт, это не PANTERA. У меня такой взгляд на всё это».

На конкретный вопрос о том, означает ли это, что он не хочет, чтобы эти пластинки были официально переизданы, он ответил:

«Боже, нет, боже, нет! Братья были против этого, я против, в этом всё дело. Точка. Этого не будет и ничего не выйдет».

REX BROWN Blasts PANTERA








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